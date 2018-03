Festnahme nach Mordversuch

Die Wiener Polizei hat einem 26-Jährigen einen Mordversuch am Praterstern nachgewiesen. Er hatte im Februar einem 28-Jährigen mit einem Faustmesser in den Hals gestochen. Der Verdächtige war wegen eines Pkw-Einbruchs in Haft.

Laut Polizei waren die beiden Männer am 11. Februar gegen 20.40 Uhr am Praterstern in einen Streit geraten. Grund für die Auseinandersetzung soll damals eine unerwünschte Annäherung des 26-Jährigen an die Freundin des 28-Jährigen gewesen sein.

LPD Wien

Beim Streit fügte der 26-Jährige dem Opfer mit einem Faustmesser eine schwere Schnittverletzung am Hals zu.

Festnahme nach Pkw-Einbruch

Der 26-Jährige wurde am 5. März nach einem Pkw-Einbruch festgenommen. Beamte des Landeskriminalamts Wien verhörten den Verdächtigen in Folge auch zur Tat am Praterstern, der 26-Jährige zeigte sich letztlich geständig. Er gab an, selbst attackiert worden zu sein.

Dem 26-Jährigen wurden zehn weitere Straftaten nachgewiesen. Laut Polizei soll er auch Einbrüche, Diebstähle, Sachbeschädigungen, Unterschlagungen, Urkundenunterdrückungen, Nötigungen und Verstöße gegen das Suchtmittelgesetz begangen haben. Der Mann befindet sich in Untersuchungshaft.