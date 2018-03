AUA-Versammlung führt zu Flugausfällen

Wegen der Betriebsversammlung des AUA-Bordpersonals fallen heute 70 Flüge aus. Bei der Versammlung am Flughafen Wien-Schwechat sollen die Flugbegleiter und Piloten über den Stand der Gehaltsverhandlungen informiert werden.

70 der für geplanten 380 Flüge werden gestrichen. Davon betroffen sind laut AUA etwa 5.400 Passagiere. Gecancelt wurden Europa-Strecken, die öfters angeflogen werden - Langstrecken-Flüge fallen keine aus. Unter den ausgefallen Verbindungen befinden sich unter anderem Flüge zwischen Wien und Berlin, Belgrad, Brüssel, Bukarest, Kairo, Düsseldorf, Frankfurt, Graz, Hamburg, Innsbruck, Kiev, Mailand, Minsk, Moskau, Nizza, Paris, Prag, Sofia, Stuttgart, Teheran, Tel Aviv, Warschau und Zagreb.

Ersatz für Versammlung Anfang März

Die Betriebsversammlung ist jene, die bereits Anfang März stattfinden hätte sollen, dann aber krankheitsbedingt kurzfristig abgesagt wurde - mehr dazu in Keine AUA-Versammlung: Trotzdem Flugausfälle. 10.000 Passagiere waren von den damals 140 gestrichenen Flügen betroffen. Man erwartet einen hohen Verlust durch die nicht stattgefundene Versammlung, sagt AUA-Chef Kay Kratky: „Wir müssen noch schauen, wie viele Gäste jetzt noch Forderungen an uns stellen, aber ich gehe davon aus, dass die Ergebnisbelastung bei einer halben oder einer Million liegen wird.“

Kratky bezeichnet die Betriebsversammlung als unverhältnismäßig und hofft, dass die Arbeitnehmervertreter wieder an den Verhandlungstisch zurückkehren. Die Gewerkschaft Vida und die Belegschaftsvertreter wollen am Vormittag über die ihrer Meinung nach stockenden Gehaltsverhandlungen informieren. Jedoch nur an einem Tag, statt an zwei Tagen, wie Anfang März geplant, war. Das sei eine Art Entgegenkommen gegenüber den Fluggästen im Hinblick auf den Osterreiseverkehr.

Dauert bis alle Mitarbeiter informiert sind

Dennoch werde die Betriebsversammlung solange dauern, bis alle Mitarbeiter ausreichend informiert sind, heißt es bei der Gewerkschaft. Die AUA bietet eine Gehaltserhöhung von 2,1 Prozent an. Betriebstrat und Gewerkschaft fordern allerdings mehr.

