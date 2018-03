Messerstiche nach Streit in U1: Prozess

Ein 19-Jähriger muss sich heute am Straflandesgericht wegen versuchten Mordes verantworten. Er soll im Mai des Vorjahres am Keplerplatz einen Mann niedergestochen haben. Nach der Aussage des Opfers soll ein Urteil gefällt werden.

Zwei Zeugen, darunter das niedergestochene Opfer, waren am ersten Verhandlungstag im Februar nicht zum Prozess erschienen. Das Opfer war im Mai des Vorjahres lediglich zu Besuch bei seiner Schwester in Wien gewesen. Nun wollte er nicht als Zeuge von Vorarlberg nach Wien kommen, weil er sich das nicht leisten könne. Als ihm versichert wurde, dass die Kosten vom Gericht übernommen werden, kündigte er sein Erscheinen an. Um auf Nummer sicher zu gehen, soll der Tschetschene jedoch polizeilich vorgeführt werden.

Handy-Video zeigte Tat

Das Opfer war im vergangenen Mai mit mehreren Afghanen in Streit geraten. Der nahm seinen Ausgang in einem Zug der U-Bahn-Linie U1. Die afghanischen Männer pöbelten in Richtung eines Mannes, den sie aufgrund eines T-Shirts mit kyrillischen Buchstaben für einen Tschetschenen hielten. Das Geschehen verlagerte sich auf den Keplerplatz, wo mehrere Zeugen mit ihren Handys mitfilmten.

Beim ersten Verhandlungstag konnte so die Tat im Gerichtssaal vorgeführt werden. Ein Freund brachte dem mutmaßlichen Täter ein Messer zum Keplerplatz. Im folgenden Kampf bekam ein Tschetschene eine vier Zentimeter breite und zehn Zentimeter tiefe Wunde im Oberbauch ab, die Dick- und Dünndarm perforierte - mehr dazu in Streiterei in U1: Lebensgefahr nach Messerstich.

„Niederstechen in Afghanistan erlaubt“

Für ungläubiges Kopfschütteln des Richtersenats sorgte jener Beschuldigte, der das Messer gebracht hatte. Dieser entschuldigte sich, er hätte nicht gewusst, dass es in Österreich verboten wäre, jemanden niederzustechen. „Sie wollen mir jetzt nicht erzählen, dass das in Afghanistan erlaubt ist?“, meinte ein Richter. „Doch, in unserer Provinz ist das so.“ Der Hauptangeklagte verantwortete sich damit, er habe Angst gehabt und wollte sich mit dem Messer nur verteidigen.