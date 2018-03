Valentin Pfeil nicht beim Wien-Marathon

Der Oberösterreicher Valentin Pfeil hat seinen Start beim Vienna City-Marathon am 22. April abgesagt. Dem derzeit stärksten Marathonläufer Österreichs fehlen nach einer Verletzung Trainingszeiten.

Im vergangenen Dezember hatte Pfeil einen Achillessehnen-Teileinriss erlitten. „Ich bin zurück im systematischen Trainingsprozess, kann meine Belastungen wieder steigern und rund 100 Kilometer pro Woche trainieren“, so der 29-jährige Veterinärmediziner in einer Aussendung.

„Ich habe aber zu viel Trainingszeit verloren, als dass ich in einem Monat in der Lage wäre, beim Vienna City Marathon ein Rennen auf wirklich hohem Niveau zu zeigen“, erklärte Pfeil. Vor allem die langen Läufe über 30 Kilometer würden ihm fehlen, darum würde er „schweren Herzens“ absagen müssen.

Fokus auf Olympia 2020

Sein Hauptfokus liegt schon jetzt auf Olympia 2020. „Für mich ist jetzt entscheidend, mit dem Ziel der Olympiateilnahme in Tokio 2020 wieder voll belastbar zu werden.“ Beim Vienna City Marathon wird er aber vor Ort sein und seine Laufkollegen anfeuern.

In Vorbereitung auf Wien laufen zwei österreichische Topläufer am Wochenende Halbmarathons. Christian Steinhammer ist am Samstag bei der Halbmarathon-WM in Valencia am Start, Christian Robin bestreitet jenen in Venlo (NED).

Mit Haile Gebrselassie und Paula Radcliffe sind beim Vienna City Marathon bereits zwei Superstars am Start gewesen, bei der 35. Auflage am 22. April 2018 gibt es aber eine sensationelle Premiere. Mit dem Kenianer Dennis Kimetto läuft nämlich erstmals ein aktueller Weltrekordhalter die volle Marathon-Distanz von 42,195 Kilometern in Wien - mehr dazu in Weltrekordler verleiht VCM Glanz (sport.ORF.at).

