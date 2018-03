Naschmarkt mit monatlichen Mottos

Bier und Honig, aber auch Chili und Insekten - alles aus Wien. Das gibt es beim ersten Mottomarkt am Naschmarkt, der kommende Woche über die Bühne geht. Bis Oktober soll jeden Monat ein Markt zu einem anderen Motto stattfinden.

Von Donnerstag bis Samstag läuft der erste Mottomarkt am Naschmarkt. Zum Start den Fokus auf Wiener Schmankerl zu legen, war eine naheliegende Entscheidung. Dass es die Mottomärkte überhaupt gibt, war eine pragmatische, sagt der Sprecher des Marktamtes, Alexander Hengl: „Wir haben am Naschmarkt eine leere Fläche, die wir seit der Sanierung nicht wirklich brauchen. Es wäre schade, sie für einen Parkplatz zu verwenden. Somit ist die Idee mit dem Mottomarkt entstanden.“

ORF.at/Zita Klimek

2.000 Unternehmen kontaktiert

Bis zu 25 Stände haben auf der Fläche entlang der Rechten Wienzeile Platz. Für den ersten Markt hat sich das Marktamt „Wiener Schmankerl“ ausgesucht. „Damit möchten wir herzeigen, welche Vielfalt an verschiedenen Lebensmitteln es in Wien gibt“, sagt Hengl. Ebenso sollen bekannte Unternehmen neben kleineren Herstellern am Markt vertreten sein. Neben Ottakringer Bier und Mautner Markhof-Senf gibt es also auch Insekten, Sirupe, Chili oder Schnecken.

Ursprünglich hat das Marktamt rund 2.000 Unternehmen kontaktiert, um sie zur Teilnahme an den Mottomärkten einzuladen. Die schnellsten haben einen der 25 Stände bekommen. Für den ersten Markt sind noch zwei Stände leer geblieben.

Veranstaltung monatlich geplant

Der Mottomarkt läuft von Donnerstag bis Samstag jeweils von 8.00 bis 18.00 Uhr. Zwei Mal am Tag gibt es auch Live-Musik. Von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr treten die „16er Buam“ und die „Zuckergoscherl“ am Naschmarkt auf. In Zukunft soll es monatlich Mottomärkte am Naschmarkt geben. Als weitere Mottos plant das Marktamt zum Beispiel im Mai den Muttertag oder im Sommer einen Markt für Kinder. Im Herbst soll unter anderem das Erntedankfest Thema sein.

