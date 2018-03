Demo: Pflastersteine auf Polizisten

Zu Ausschreitungen ist es am Samstagabend bei einer unangemeldeten Demo in Wien-Favoriten gekommen. Vermummte Teilnehmer bewarfen ein Polizeiauto mit Pflastersteinen. Das Landesamt für Verfassungsschutz ermittelt.

Gegen 22.15 Uhr bildeten die 30 zum Teil vermummten Personen einen Demozug beim Reumannplatz. Sie zündeten Knallkörper an und warfen Mülltonnen und Sitzmöbel um. Daraufhin alarmierten Zeugen die Polizei. Zwei Einsatzkräfte in einem Auto wurden laut Polizeisprecherin Irina Steirer mit Pflastersteinen attackiert.

In der Folge wurden weitere Einheiten angefordert, darunter auch die WEGA. In der Zwischenzeit löste sich der Demozug bei der Erlachgasse auf. Es kam zu keinen Festnahmen. Auch verletzt wurde niemand.

Flyer von Kurdendemo gefunden

Die Teilnehmer könnten laut Polizei von einer Kurdendemo gekommen sein, die am Abend vom Parlament zum Stephansplatz gezogen ist, so Steirer: „Einzige Anhaltspunkte sind hier, dass im Zuge des Demonstrationweges Flyer aufgefunden wurden mit dem Wortlaut Widerstand jetzt gegen die Türkei in Afrin.“

Die unbekanntem Teilnehmer der Versammlung in Favoriten wurden wegen Sachbeschädigung und Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt. Die am Nachmittag angemeldete Kundgebung in der Innenstadt mit rund 200 Teilnehmern verlief laut Polizeiangaben hingegen friedlich.