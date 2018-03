900 „Öffi“-Anzeigetafeln ausgefallen

Die digitalen Anzeigetafeln für die Wartezeit bei Straßenbahnen und Bussen sind rund einen Tag lang ausgefallen. Betroffen waren rund 900 Anzeigen, weil das „System ausgefallen ist, als neue Daten eingespielt wurden“.

Die Ursache des Problems lag an der Umstellung der Fahrpläne, mit der Zeitumstellung hatte das nichts zu tun, sagte Wiener-Linien-Sprecher Daniel Amann. „Es wurden neue Daten eingespielt. Das hat nicht ganz so funktioniert, wie es sollte“, so der Sprecher. „Seit etwa 15.00 Uhr funktionieren die Echtzeitdaten wieder“, so Amann am Montagnachmittag.

ORF

Weil seit Sonntag keine Echtzeit-Daten abgerufen werden konnten, bekamen auch die Nutzerinnen und Nutzer der Wiener Linien-Apps keine Informationen. Es war nicht das erste Mal, dass es Probleme mit dem System gab. Erst im Vorjahr war es zu Störungen gekommen - mehr dazu in Softwareupdate stört Fahrtzeitanzeige.

ORF

Fahrplandaten auf Google Maps

Die Wiener Linien stellen seit August 2017 ihre Fahrplaninformationen auf Google Maps. Damit können Nutzer Routen berechnen. Echtzeitdaten stehen allerdings nicht zur Verfügung - mehr dazu in Wiener Linien: Keine Echtzeitdaten auf Google.

