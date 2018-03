Smartphone um 11.000 Euro gestohlen

Ein Polizist, der nicht im Dienst war, hat am Samstag einen gesuchten mutmaßlichen Dieb entdeckt und festgenommen. Dem Mann wird vorgeworfen, einem Russen ein Smartphone im Wert von 11.000 Euro gestohlen zu haben.

Gegen 18.00 Uhr erkannte der Beamter außer Dienst im Bereich der Johannesgasse den 36-Jährigen wieder, gegen den eine aufrechte Festnahmeanordnung wegen schweren Diebstahls besteht. Der Polizist stellte sich sofort in Dienst, hielt den Mann an und nahm ihn fest.

Der algerische Staatsbürger soll im März 2016 einen Russen in einem Hotel in der Innenstadt bestohlen haben. „Der Schaden beträgt insgesamt 45.000 Euro. Allein das Handy des Mannes hatte einen Wert von 11.000 Euro“, so Polizeisprecherin Irina Steirer. Die gestohlene Handtasche des Mannes soll 15.000 Euro Wert sein, der Rest entfiel auf die Geldbörse und Bargeld.

Taschendieb war polizeibekannt

Der seit 2016 gesuchte Taschendieb war bereits im Vorjahr von der Polizei angehalten worden. Damals hatte der Algerier jedoch eine falsche Identität angegeben, er kam in Schubhaft und verließ Österreich schließlich freiwillig, so Steirer. Als er erneut in Wien aufgetauchte war, wurde er schließlich erkannt. Die Polizei hatte daraufhin auch ein Foto des Verdächtigen veröffentlicht.

Ermittlungen noch nicht abgeschlossen

Dem Mann wurden im Zuge der Ermittlungen seit dem Wochenende weitere Taten zugeordnet. Er soll am 14. Oktober 2017 zwei Diebstähle begangen haben, darunter einen am Wiener Hauptbahnhof, erläuterte Steirer. Dabei wurden Handtaschen mit Handys und Geldbörsen entwendet.

Es stellte sich außerdem heraus, dass der 36-Jährige seine Opfer nicht zufällig ausgewählt, sondern gezielt Touristen beobachtet hat. Ob der 36-Jährige für noch mehr Diebstähle verantwortlich ist, musste noch abgeklärt werden. Zumindest zu einem möglichen vierten Fall laufen laut Steirer Ermittlungen.