Strache: „Brauchen neues Nationalstadion“

Sportminister Heinz-Christian Strache (FPÖ) will das Ernst-Happel-Stadion abreißen und ein neues Nationalstadion bauen lassen. Auch der ÖFB ist für einen Neubau. Dagegen spricht der Denkmalschutz. Der lässt einen Abriss nicht zu.

Das Match um die Zukunft des Happel-Stadions geht in die Verlängerung: Österreichs mit Abstand größtes Stadion und Austragungsort zahlreicher Großveranstaltungen gilt 87 Jahre nach seiner Eröffnung als nicht mehr ganz zeitgemäß. "Ich persönlich bin überzeugt davon, dass wir ein neues Nationalstadion benötigen, so Sportminister Heinz Christian Strache (FPÖ).

Nicht nur für Fußball wichtig

„Der Standort, der heute beim Ernst-Happel-Standort vorhanden ist, wäre der geeignete. Wir brauchen ein Nationalstadion, um auch entsprechend im Sinne von Modernität und zusätzlicher Sportarten abseits auch des Fußballs dort eine Präsenz zu haben, um internationale Bewerbe an uns zu ziehen.“

Denkmalamt: „Abriss nicht möglich“

Der Konter kommt vom Bundesdenkmalamt, das das Ernst-Happel-Stadion vor rund 20 Jahren unter Denkmalschutz stellte. „Wenn Denkmalschutz besteht, dann ist ein Abriss nicht möglich“, so Landeskonservator Friedrich Dahm vom Bundesdenkmalamt.

Theoretisch könnte die Stadt Wien als Eigentümerin des Happel-Stadions um eine sogenannte Feststellung des Denkmalschutzes ansuchen. „Wir prüfen dann nochmal, inwieweit Denkmaleigenschaften vorliegen und worin diese liegen. Das Verfahren ist natürlich offen“, so Dahm.

Die Stadt Wien spielt aber jetzt eher defensiv. „Sollte die Bundesregierung in Bezug auf den Denkmalsschutz des Happel-Stadions einen größeren Handlungsspielraum eröffnen, würde das die Gestaltung eines neuen Stadions wesentlich erleichtern“, sagt SPÖ-Sportstadtrat Andreas Mailath-Pokorny.

ÖFB hofft auf „nationalen Schulterschluss“

Parteiisch für einen Neubau des Stadions am derzeitigen Standort im Prater ist Leo Windtner, der Präsident des Österreichischen Fußballbunds (ÖFB): „Es wäre gut, wenn wir so etwas wie einen nationalen Schulterschluss auch politisch zusammenbringen würden und eine klare, positive Haltung zum Nationalstadion, das wir dringend brauchen.“ Die Finanzierung eines möglichen Neubaus ist noch offen - mehr dazu in ÖFB hofft auf neues Nationalstadion (noe.ORF.at).

