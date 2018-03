Islamisches Zentrum wird ausgebaut

Das Islamische Zentrum in Floridsdorf soll ausgebaut werden. In einem Zubau sollen unter anderem vier Gebetsräume und ein Ausstellungsraum untergebracht werden. Damit sollen Gläubige nicht mehr in einem Zelt beten müssen.

„Der mangelnde Platz ist sicher einer der Hauptgründe für den Ausbau“, sagte Salim Mujkanovic, Pressesprecher des Islamischen Zentrums in der „Krone“. Seit einigen Jahren muss ein Teil der Gläubigen aus Platzmangel in einem Zelt im Innenhof beten. Das soll laut der Tageszeitung auch zu Unmut in der Nachbarschaft führen. Die Ausbaupläne, die dann für alle Gläubigen Platz schaffen sollen, würden allerdings auch keine große Freude auslösen.

APA/Hans Klaus Techt

Ausstellungsraum für 11.000 Gäste jährlich

Wichtig sei für das Islamische Zentrum auch die Einrichtung eines Ausstellungsraums. Dort soll die Geschichte des Islamischen Zentrums dokumentiert werden. Jährlich würden nämlich auch 11.000 Gäste in das Zentrum in Floridsdorf kommen, um die Moschee zu besichtigen.

Wann mit den Bauarbeiten gestartet wird, ist noch nicht klar. Der Floridsdorfer Bezirksvorsteher Georg Papai (SPÖ) erwartet jedoch keine größeren Schwierigkeiten, weil die Pläne innerhalb der geltenden Flächenwidmung liegen. Im Bauausschuss des Bezirks sei das Projekt bereits vorgestellt worden. Für die Bauarbeiten soll ein Verkehrskonzept ausgearbeitet werden, damit nicht zu viele Lkw durch die Siedlungen fahren.

