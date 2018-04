Wiens vergessene Werbewände

Immer wieder tauchen bei Bauarbeiten in Wien alte Reklamen auf, die handgemalt wurden. Grafiker Tom Koch sammelt Fotos dieser Werbungen, die meist schnell wieder verschwinden. Seine aktuellste Entdeckung befindet sich in Favoriten.

Oft sind es nur kurze Intervalle, dann tritt eine längst vergangene Epoche in Wien ans Tageslicht. Es ist die Kunst der Schildermaler, die Anfang des 20. Jahrhunderts ihren Höhepunkt hatte. Riesige Werbebotschaften wurden auf Hauswände gepinselt, die gesamte Stadt war bunt. „Das war die Königsdisziplin der Schildermalerei. Meist stand jemand unten, mit einem kleinen Foto des Gesamtwerkes. Es wurde auf Zuruf gemalt“, sagt Tom Koch. Er ist Buchautor, Grafiker, Typograf und Experte für Schildermalerei.

Neue Reklame in Favoritenstraße aufgetaucht

Immer wieder werden bei Bauvorhaben alte Werbesujets freigelegt. Sie sind meist nur kurz zu sehen, werden dann wieder verbaut. So, wie aktuell in der Favoritenstraße, wo die Reklame eines ehemaligen Juweliers und Uhrmachers im Zuge von Bauarbeiten sichtbar wurde. Tom Koch sammelt Fotos dieser flüchtigen Eindrücke. Durch sein Buchprojekt über „Ghostletters Vienna“ kam er auf die Idee, sich näher mit dem Handwerk der Schildermaler zu befassen.

Die Geschichte über das teilweise abgebröckelte Werk in der Favoritenstraße hat Tom Koch noch nicht gelüftet. Dafür andere: Das Coverfoto seines Ghostletter-Buches entstand sogar im Beisein von „Wien Heute“. Im September 2016 legte ein Baggerfahrer bei Bauarbeiten eine Kotanyi-Reklame aus den 1950er-Jahren frei. Viele Schaulustige beobachteten das Spektakel im 19. Wiener Gemeindebezirk - mehr dazu in Altes Werbebild bei Abriss freigelegt (wien.ORF.at).

Daniel Gerersdorfer

Stadt voller Werbung

Tom Koch erzählt von weiteren Fällen. Im Jänner 2016 wurde beim Bau des neuen Interspar am Floridsdorfer Spitz eine Werbeaufschrift für Liesinger Bier sichtbar. „Die Reklame war nur einige Tage zu sehen“, sagt Koch. Ebenfalls in Floridsdorf war 2015 die Reklame für die Wurstfabrik Weiser zu sehen. „Sie wurde 2015 beim Abriss eines Kaufhauses am Franz Jonas Platz sichtbar, ist heute aber längst verbaut“, berichtet Koch.

Ins Schwärmen gerät Koch, wenn es um das Werbelogo des ehemaligen „Radio Weltspiegel“-Shops geht. Damals entstand ein Radioshop gleich neben dem Weltspiegel-Kino. „1990 musste der Shop geschlossen werden. 17,7 Millionen Schilling Schulden hatten ihn in die Insolvenz getrieben. Das Logo ist heute noch immer sichtar“, berichtet Koch. Es befindet sich am Lerchenfelder Gürtel, gegenüber dem Chelsea.

Stephan Doleschal

Wien war „Hochburg der Schildermalerkunst“

Koch erhält viele Zusendungen von Hobbyfotografen. Er liefert die Geschichten zu den Fotos. Einst war Wien eine „Hochburg der Schildermalerei“. Koch erzählt: „In den 1920er-Jahren wurden auch Firmenlogos auf Autos handgemalt. Da fuhren teilweise LKW’s ohne Türen durch die Stadt, weil die Türen eben gerade beim Schildermaler waren.“

Heute gibt es laut Koch keinen hauptberuflichen Schildermaler mehr in Wien. Am ehesten wird die beinahe vergessene Kunst noch bei Renovierungen benötigt. „Ein, zwei Schildermaler würden in Wien sicher von ihrer Tätigkeit leben können. Das Interesse und Bewusstsein für diese Kunst wird in letzter Zeit immer größer“, meint Koch. In Berlin kennt er aktuell drei Schildermaler, die von ihrer Tätigkeit leben können.

