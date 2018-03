„Sittenwächter“ vor Gericht

Ein Tschetschene mit positivem Asylbescheid steht heute in Wien vor Gericht. Der „Sittenwächter“ soll unter anderem im Vorjahr eine oben ohne badende Frau mit Vergewaltigung bedroht haben, sollte sie sich nicht bekleiden.

Der Mann muss sich wegen Nötigung und versuchter Körperverletzung am Wiener Landesgericht verantworten. Er hat laut Anklage im Juni 2017 an einem Badesee in Kaltenleutgeben nicht nur die Frau bedroht, sondern ihren Begleiter mit einem Tritt über eine 2,5 Meter hohe Böschung befördern wollen. Der Mann konnte allerdings ausweichen. Ende November des Vorjahres wurde der Verdächtige festgenommen - mehr dazu in Festnahme nach angedrohter Vergewaltigung (noe.ORF.at)

APA/Helmut Fohringer

Der gebürtige Tschetschene wurde dabei auch noch von zwei Tschetschenen und einem Afghanen begleitet. Das Quartett hatte das Paar an einem Badesee umringt. Den drei Begleitern des nun Angeklagten konnte allerdings kein strafbares Verhalten nachgewiesen werden. Die Verfahren gegen sie wurden eingestellt.

"...sonst lebst du morgen nicht mehr"

Ein weiterer Anklagepunkt bezieht sich auf einen Vorfall im November 2017. Ein Ladendetektiv soll eine junge Muslima beschimpft und angegriffen haben. Vier Tage später soll der Angeklagte versucht haben, einen Zeugen des Vorfalls dazu zu bringen, ihm den Namen des Ladendetektivs zu nennen. Inkriminiert ist die Äußerung „Komm Bruder, gib uns den Namen. Sag uns wer das war, sonst lebst du morgen nicht mehr.“ Der solcherart Bedrohte ließ sich allerdings nicht einschüchtern. Er erteilte keine Auskunft.