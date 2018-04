U6-Sanierung geht in Nußdorfer Straße weiter

Die Wiener Linien setzen die Sanierung der U6-Stationen fort. In den nächsten zwei Jahren steht die Station Nußdorfer Straße am Programm. Zunächst wird der Bahnsteig in Fahrtrichtung Floridsdorf saniert, bis September hält hier kein Zug.

„Zug fährt durch“, heißt es bis September in der U6-Station Nußdorfer Straße. Aber nur für Fahrgäste, die Richtung Floridsdorf unterwegs sind. Das 120 Jahre alte Stationsgebäude wird von Grund auf saniert. Der Bahnsteig Richtung Floridsdorf und die Stiegen hinauf werden komplett abgerissen und anschließend neu errichtet. Im kommenden Jahr folgt dann der Bahnsteig Richtung Siebenhirten.

Knapp zweijährige Sanierung

Bei der knapp zweijährigen Generalsanierung müssen die Wiener Linien eng mit dem Bundesdenkmalamt zusammenarbeiten. Das Bauwerk von Otto Wagner steht unter Denkmalschutz. In der Halle und auf den neuen Bahnsteigen entsteht eine originalgetreue Rekonstruktion des historischen Fliesenbelages mit integriertem Blindenleitsystem für sehbehinderte Personen.

Auch die Dächer, das Mauerwerk, die Fassade sowie Türen und Fenster werden saniert. Im Zuge der Generalsanierung wird auch die Beleuchtung auf energiesparende LED-Leuchten umgestellt. Der Einbau neuer Kameras zur Videoüberwachung ist ebenfalls Teil der Arbeiten.

Bis Spittelau und eine Station retour

„Wer aus Richtung Süden kommend bei der Nußdorfer Straße aussteigen möchte, kann eine Station bis zur Station Spittelau weiterfahren und dann eine Station retour fahren“, heißt es in einer Aussendung der Wiener Linien. In Richtung Siebenhirten halten die Züge die Station Nußdorfer Straße regulär ein. Auch mit den Straßenbahnlinien 37 und 38 sowie mit den Buslinien 35A und 37A bleibt die Station erreichbar.

Bis vergangenen September wurde die U6-Station Währinger Straße - Volksoper renoviert. Auch in den Stationen Spittelau und Gumpendorfer Straße sind in den nächsten Jahren Erneuerungen geplant - mehr dazu in U6 hält wieder in der Währinger Straße.

