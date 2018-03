U4 am Wochenende teilweise gesperrt

Das Osterwochenende bringt eine Teilsperre der U-Bahnlinie U4. Zwischen Karlsplatz und Margaretengürtel fahren bis Dienstagfrüh keine Züge. Es ist aber nicht die einzige Sperre von Öffis an den Feiertagen.

Neben der S-Bahn in Richtung Floridsdorf und den Einschränkungen der Ring-Straßenbahnen wird in der Nacht auf Samstag auch die U4 teilweise gesperrt - mehr dazu in Wichtige S-Bahn-Stationen gesperrt und Ringstraße wegen Gleisarbeiten gesperrt.

Der Grund für die Teilsperre der U4: Zwischen den Stationen Karlsplatz und Margaretengürtel werden neue Weichen eingebaut. Für die Dauer der Sperre haben die Wiener Linien den Ersatzbus „U4E“ eingerichtet. Die Wiener Linien empfehlen, großräumig auf die U2, U3, U6 oder auf die S-Bahn auszuweichen.

Wiener Linien/Johannes Zinner

Vorarbeiten für die U2-Verlängerung

Die Bauarbeiten am Wochenende sind schon Vorarbeiten für die U2-Verlängerung zum Matzleinsdorfer Platz. Die Station Pilgramgasse wird dann zum Umsteigeknoten. Dafür wird im kommenden Jahr die gesamte Station umgebaut. Die neuen Weichen sind notwendig, damit während der Arbeiten im nächsten Jahr der Betrieb zumindest eingleisig möglich ist. Ab Dienstagfrüh soll die U4 aber vorerst wieder auf beiden Gleisen nach Plan unterwegs sein.

