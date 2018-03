Michael Lepuschitz wird Vize-Polizeipräsident

Michael Lepuschitz wird stellvertretender Polizeipräsident in Wien und damit Nachfolger von Karl Mahrer, der im Herbst für die ÖVP in den Nationalrat übersiedelte. Das bestätigte die Landespolizeidirektion am Freitag.

Lepuschitz werde mit 1. April mit dieser Funktion betraut, sagte Polizeisprecher Daniel Fürst. Der Jurist, Stadthauptmann von Favoriten, gilt nach Angaben des „Kurier“ als FPÖ-nahe. Der Wiener Polizeipräsident hat zwei Stellvertreter. Weiterer Vize von Gerhard Pürstl ist Franz Eigner, der sein Amt im Mai 2017 antrat.

Angeblich drei Bewerber

Laut „Kurier“-Informationen hatten sich drei Bewerber für die hochrangige Stelle gemeldet, neben Lepuschitz der ÖVP-nahe Generalmajor Karlheinz Dudek und der als eher SPÖ-nahe geltende Leiter der kriminalpolizeilichen Abteilung, Christof Hetzmannseder. Beide erhielten allerdings eine schlechtere Bewertung, mit Lepuschitz soll der bestgereihte den Posten bekommen haben, heißt es laut dem Zeitungsbericht aus gut informierten Kreisen.

Den Posten des Polizeivizepräsidenten hatte zuvor Karl Mahrer inne, der allerdings im Herbst ins Parlament wechselte und für die ÖVP derzeit als Polizeisprecher fungiert. Seither war die Stelle vakant. Lepuschitz ist auch Vizepräsident der Verbrechensopferhilfe „Weißer Ring“.

