Kredithai wegen Erpressung vor Gericht

Ein 45-Jähriger muss sich ab heute am Landesgericht unter anderem wegen Erpressung, Körperverletzung, Betrug und gefährlicher Drohung verantworten. Die Anklage wirft ihm vor, als Kredithai Kunden attackiert zu haben.

Seit 2007 soll der Angeklagte Menschen in prekären finanziellen Lebenslagen einen privaten Kredit mit horrenden Zinsen verliehen haben. Wenn sie nicht zahlen konnten, wurden die Opfer eingeschüchtert, bedroht und auch attackiert. Laut Staatsanwaltschaft hat der selbstständige Inkasso-Unternehmer die Zwangslage seiner Opfer ausgenutzt, da sie nirgends mehr einen Kredit bekamen.

Als privater Geldverleiher gewährte er vermögens- und mittellosen Schuldnern Darlehen - vier-bis fünfstellige Beträge in mindestens 66 Fällen - und verlangte laut Anklage horrende Wucherzinsen in der Höhe von zehn bis 25 Prozent monatlich. Bei den Opfern handelte es sich um verzweifelte Menschen, einige waren spiel- oder drogensüchtig oder standen kurz vor der Zwangsdelogierung.

Strafzinsen willkürlich festgelegt

Die Vereinbarungen zu den Darlehen wurden laut Staatsanwaltschaft in der Regel mündlich abgeschlossen. Die Schuldner wussten nichts über die Laufzeit bzw. über Verzugszinsen. Der 45-Jährige legte nur die monatlichen Zahlungen fest. Im Falle von Verzug setzte der Burgenländer auch Strafzinsen an, deren Höhe er laut Anklage willkürlich festsetzte.

Die Opfer durften den geschuldeten Betrag auch nicht nach und nach abstottern, sondern mussten alles auf einmal zurückzahlen - was sie natürlich nicht konnten und die Schulden häuften sich weiter an. So bekam ein Schuldner von dem Burgenländer im Sommer 2012 ein Darlehen in der Höhe von 1.500 Euro. Fünf Jahre lang zahlte er 150 Euro monatlich, um den Kredit zurückzuzahlen, sodass er am Ende 9.000 Euro reine Zinszahlungen an den 45-Jährigen übergeben hatte.

Der Burgenländer übte starken Druck auf seine Opfer aus, indem er persönlich, in Anrufen und per SMS stets betonte, er könne sie und ihre Familien leicht aufspüren. Ein Schuldner versuchte sich sogar das Leben zu nehmen, weil er nicht mehr weiter wusste. Er ist bis heute in psychologischer Behandlung.

Junge Mutter bedroht

Einer jungen Mutter setzte der 45-Jährige ebenfalls stark zu. Er drohte ihr, sie auf den Strich zu schicken, sollte sie die Schulden nicht bezahlen können. Ansonsten würde ein Fahrzeug sie und ihren kleinen Sohn am Weg vom Kindergarten erfassen. Um den Drohungen Nachdruck zu verleihen, zeigte der Burgenländer der Frau seine Waffen - eine Pistole, ein Messer, einen Baseballschläger und einen Totschläger.

Im Jänner 2016 fügte er der Frau eine Quetschung an der Hand zu. Danach begleitete er sie noch ins Krankenhaus, bläute ihr dabei ständig ein, sie soll sagen, dass es ein Unfall gewesen sei und sie gegen eine Tür gelaufen sei.

Damit nicht genug, er zwang die junge Mutter dazu, den vorgeblichen Unfall ihrer Versicherung zu melden, um für die eigentlich vom Burgenländer zugefügte Verletzung auch noch Geld zu kassieren. Somit erhielt der 45-Jährige 1.458 Euro von der Unfallversicherung der Frau. Bei einem weitere Versicherungsbetrug auf eine ähnliche Art und Weise bekam er weitere 1.900 Euro.

Acht Verhandlungstage vorgesehen

Laut Anklage soll der 45-Jährige auch Mitte 2017, als er bereits von Ermittlungend der Polizei wusste, zwei Tschetschenen engagiert haben. Die beiden Männer sollen als Geldeintreiber fungiert und den Schuldnern weiter Furcht eingeflößt haben. Nach der Festnahme soll der 45-Jährige Klienten mit illegal beschafften Mobiltelefonen kontaktiert haben. Die Polizei fand bei einer Hausdurchsuchung einen vom 45-Jährigen erstellten Sparplan. Bis zum 1. März 2020 hätte er mit seinen Machenschaften 450.000 Euro erwirtschaften wollen.

Der Angeklagte hat bisher nicht gestanden. Er gab an, dass die Schuldner ihn nur deshalb belasten, damit er eine lange Haftstrafe bekomme und die Betroffenen so ihre Darlehen nicht mehr zahlen müssen.

Dem 45-Jährigen werden neben schwerer Erpressung auch Geldwucher, Körperverletzung, Betrug, gefährliche Drohung und falsche Beweisaussage vorgeworfen. Für das Verfahren sind aufgrund der Vielzahl der Vorwürfe acht Verhandlungstage anberaumt. Bis zum 20. April soll ein Urteil gefällt werden.