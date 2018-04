Festnahmen: Drogen um 120.000 Euro verkauft

Zwei türkische Staatsbürger sind festgenommen worden, sie sollen Suchtmittel im Wert von 120.000 Euro verkauft haben. Seit 2017 sollen die Verdächtigen Drogen nach Österreich geschmuggelt haben.

Beamte des Landeskriminalamtes Burgenland und der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität haben die mutmaßlichen Drogendealer in den Bezirken Neubau und Meidling festgenommen. Die in Wien wohnenden türkischen Staatsbürger im Alter von 40 und 46 Jahren sind laut Polizei Burgenland am Gründonnerstag bei einer Drogenübergabe beobachtet worden. Sie wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft in eine Justizanstalt eingeliefert.

Drogenschmuggel seit Februar 2017

Gegen die beiden einschlägig Vorbestraften war seit längerem ermittelt worden, da sie unter Verdacht standen, Methamphetamin („Piko“) aus der Slowakei nach Österreich geschmuggelt zu haben. Dabei wurde festgestellt, dass die Männer seit Februar 2017 für den illegalen Verkauf und die Einfuhr von zumindest 1,2 Kilogramm Methamphetamin aus der Slowakei nach Österreich verantwortlich sein sollen.

Das illegale Suchtmittel sei zum überwiegenden Teil über die Grenzübertrittsstelle Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) ins Land geschmuggelt worden, hieß es von der Polizei.