Novelle: Mehr Schutz für alte Häuser

Der Abriss des Gasthauses „Ottakringer Landhaus“ im Februar steht als Beispiel für die Diskussion um den Abriss alter Häuser. Eine Novelle zum Schutz von Objekten geht in Begutachung - dabei soll es Spekulanten schwerer gemacht werden.

Vom Gasthaus „Ottakringer Landhaus“ ist am 3. Februar nur ein Schutthaufen übrig geblieben. Quasi über Nacht ist das Gebäude damals großteils abgerissen worden, zum Ärger von Anrainern und der Initiative Denkmalschutz. Der Abriss war rechtlich gedeckt, weil das Gebäude nicht in einer Schutzzone lag - mehr dazu in Empörung nach Gasthaus-Abriss.

Nach dem Abriss wurde eine Änderung der Bauordnung angekündigt, weil auch von Seiten der Stadt eine Gesetzeslücke konstatiert wurde. Demnach fehlte für das "Ottakringer Landhaus“ eine Schutzzone, da es dafür mindestens drei kultur- oder architekturhistorisch interessante Objekte brauchte - mehr dazu in Landhaus-Abriss: Stadt plant Änderung.

Technische Abbruch-Reife wird abgeschafft

Ähnliche Aktionen wie beim „Ottakringer Landhaus“ soll es bald nicht mehr geben. Mit einer Novelle der Bauordnung dürfen Gebäude, die vor 1945 errichtet wurden, nur noch mit Bewilligung der Stadt abgerissen werden. Auch einzelne Gebäude können zu Schutzzonen erklärt werden.

Damit kommt es zu einer weiteren Ausdehnung der Zonen - bereits jetzt sind nach Angaben der Stadt über 22.000 Gebäude in Wien unter Schutz. Allein in den letzten sieben Jahren wurden 33 Hektar zusätzliche Schutzzonen ausgewiesen, hieß es aus dem Büro von Planungsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne).

Die Stadt will mit den neuen Regeln auch gegen Spekulanten vorgehen, die Häuser absichtlich verfallen lassen und dann wegen Gefahr abreißen lassen. Das soll künftig nicht mehr möglich sein, indem die sogenannte technische Abbruch-Reife abgeschafft wird. Der Entwurf für die neuen Novelle der Bauordnung geht nun in die Begutachtung und soll dann im Landtag beschlossen werden.

