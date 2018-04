Fenstersturz: Bub schwer verletzt

In Favoriten ist am Ostermontag ein vierjähriger Bub aus dem zweiten Stock einer Wohnung in der Endlichergasse gefallen. Der Bub war mit seinem Vater bei Freunden zu Gast. Er kletterte auf das Fensterbrett und stürzte in die Tiefe.

Der Bub war auf das Fensterbrett eines offenen Fensters im zweiten Stock geklettert und hatte sich an das dort montierte Insektengitter angelehnt. Weil dieses nachgab, stürzte der Bub aus einer Höhe von rund 15 Metern in den Innenhof. Der Vater war zum Zeitpunkt des Sturzes in einem andern Raum. Plötzlich hörte er die Schreie seines Sohnes und eilte zum offenen Fenster. Da sah er den Bub im Innenhof schwer verletzt liegen und verständigte die Einsatzkräfte.

Vater wurde angezeigt

Das Kind wurde von mehreren Teams der Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und danach mit dem Wiener Rettungshubschrauber „Christophorus 9“ in ein Krankenhaus geflogen. Derzeit befindet sich der Bub nicht mehr in akuter Lebensgefahr. Der 31-jährige Vater, der sich zum Unfallzeitpunkt in einem anderen Zimmer der Wohnung befand, wurde angezeigt. Die Polizei ermittelt wegen Vernachlässigung der Aufsichtspflicht.