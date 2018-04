Life Ball-Konzert zum Thema „Heimat“

Bereits zum siebenten Mal stellen sich Künstler in den Dienst der guten Sache, um beim Konzert im Vorfeld des Life Balls Geld für die Aids-Hilfe zu lukrieren. Heuer steht das „Life+ Celebration Concert“ unter dem Motto „Heimat“.

Für das Konzert zugesagt haben bereits die Tenöre Jonas Kaufmann und Andreas Schager, die Mezzosopranistin Elena Maximova, die Sopranistinnen Hila Fahima und Kristin Lewis sowie der Bass Rene Pape. Begleitet werden sie vom Wiener Kammerorchester unter der Leitung von Azis Sadikovic und dem Philharmonia Chor Wien unter Leitung von Walter Zeh. Das „Life+ Celebration Concert“ geht am 1. Juni über die Bühne. Am nächsten Tag feiert der Life Ball sein 25-jähriges Jubiläum. Im vergangenen Jahr fand das Konzert unter dem Motto „Recognize the Danger statt“ - mehr dazu in Große Emotionen bei Life+Celebration.

Programm mit jiddischen Liedern aus dem Ghetto

Das „Heimat“-Thema wird sich durch den ganzen Abend ziehen, sowohl bei den musikalischen Darbietungen als auch bei den kurzen Lesungen, gehalten von Schauspielern wie Markus Meyer und Sunnyi Melles. 80 Jahre nach dem Anschluss Österreichs an Deutschland erinnert die Sängerin Ute Lemper mit ihren „Songs for Eternity“, jiddischen Liedern aus dem Ghetto, an die traurige Geschichte. Das Plakat für den Abend wurde von dem Wiener Künstler Arik Brauer gestaltet.

„Mit ihrer Energie und ihrem unentgeltlichen Einsatz für die Sache bestätigen die Künstler mein Team und mich, dass unsere Anliegen in der klassischen Musik und auf den Theaterbühnen dieser Welt genauso ein Zuhause haben wie beim Life Ball selbst“, sagte Life Ball-Organisator Gery Keszler. Der Reinerlös der Veranstaltung geht an nationale und internationale HIV/AIDS-Hilfsprojekte. Der Life Ball nimmt heuer auch Anleihen bei „The Sound of Music“ - mehr dazu in Life Ball: Trapp-Familie mit Föttinger und Alaba.

