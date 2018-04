Opel streicht rund 140 Jobs

Das Opel-Werk in Aspern muss Mitarbeiter abbauen: Von den 1.400 Arbeitsplätzen werden laut Betriebsrat etwa zehn Prozent gestrichen. Mitverantwortlich ist das Auslaufen von Teilen der Motorenproduktion. Das Werk bleibt aber erhalten.

Über einen freiwilligen Abfindungsplan sollen ab dem Sommer rund 140 Mitarbeiter das Opel-Werk verlassen. Das Unternehmen spricht von einer für einen Industriebetrieb „normalen Anpassung an die Auftragslage“. Wie geplant läuft heuer ein Teil der Motorenproduktion in Wien aus. Im Gegenzug soll investiert werden, um künftig mehr Getriebe in der Donaustadt bauen zu können. Dafür seien aber zu viele Mitarbeiter beschäftigt, so der Betriebsrat, der den Sozialplan mitträgt.

Opel Wien

Standort bleibt laut Unternehmen erhalten

Mit dem Sozialplan hofft der Betriebsrat über die Runden zu kommen. Der Opel-Standort in Aspern bleibe jedenfalls erhalten, verspricht das Unternehmen. Der Wiener Sozialplan ist Teil eines größeren Ganzen. Weil der deutsche Autohersteller Opel anhaltend Verluste schreibt, werden konzernweit Stellen gestrichen.

APA/Herbert Pfarrhofer

Opel fährt seit Kurzem unter französischer Flagge. Der PSA-Konzern, der Peugeot und Citroen produziert, hat Opel gekauft. Die Österreich-Tochter General Motors Austria GmbH wurde Anfang September in Opel Austria GmbH umbenannt.

Link: