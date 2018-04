DIF-Programmfeuerwerk zum 35er

Das Donauinselfest findet heuer zum 35. Mal statt. 200 nationale und internationale Acts sowie 600 Stunden Programm haben die Veranstalter nun angekündigt. Auf der Radio Wien Bühne spielen STS und Konstantin Wecker.

Wiener Blond, Möwe, Portugal.The Man, Antilopen Gang, Fedde le Grand, Münchener Freiheit, Gert Steinbäcker & Band, Konstantin Wecker, Lukas Resetarits und viele andere mehr werden vom 22. bis 24. Juni auf der Donauinsel auftreten.

ORF

Neues Wienerlied und Austro-Hits

Auf der „Radio Wien Bühne“ werden am Samstag niemand geringerer als STS-Urgestein Gert Steinbäcker & Band unvergessliche Austro-Hits wie „Großvater“ oder „Und irgendwann bleib i dann dort“ sowie neue Hits aus seinem Soloalbum „Ja eh“ zum Besten geben. Auch ein ganz Großer der deutschen Musikgeschichte, Konstantin Wecker, wird 2018 mit Klassikern und neuen deutschen Liedern im Rahmen seiner „Poesie und Widerstand“-Tour das Donauinselfest beehren.

Im Ö1-Kulturzelt bekommt das „neue Wienerlied“ mit dem Pop-Duo Wiener Blond rund um die jungen Musiker Sebastian Radon und Verena Doublier und dem Original Wiener Salonensemble eine Bühne. Für ausgelassene Stimmung wird der österreichische Kabarettist Lukas Resetarits mit seinem neuen Programm „70er – leben lassen“ sorgen.

Von der Antilopen Gang bis zur Möwe

Als internationaler Headliner tritt am Freitag die deutsche Antilopen Gang auf, die mit ihrem Nummer-Eins-Album „Anarchie und Alltag“ schon 2017 einen sensationellen Erfolg feiern durfte. Am Sonntag übernimmt die U.S.-amerikanische Indie Rock Band Portugal.The Man rund um Frontman John Gourley, die mit ihrem Grammy Award ausgezeichneten Hit „Feel It Still“, die Insel rocken wird.

Andreas Jakwerth

Weiters zu hören und zu sehen sein werden der niederländische House-DJ und Musikproduzent Fedde le Grand, bekannt durch seine Erfolgstracks „Put Your Hands Up for Detroit“ oder „Let Me Think About It“. Auch das Wiener Deep House Indie Pop-Duo Möwe wird mit beliebten Hits wie „Blauer Tag“, „Lovers Friends“ oder „Skyline“ die Inselbesucher zum Tanzen animieren.

35. Donauinselfest 22. bis 24. Juni 2018 mit elf Bühnen und 18 Themeninseln auf der Donauinsel

Die charismatische Band Münchener Freiheit hat nicht nur ihr neues Album „Schwerelos“ im Gepäck, sondern wird mit ihrem unverwechselbaren „Romantic Sound“ und zeitlosen Hits wie „Ohne Dich“ oder „SOS“ den Fans ordentlich einheizen. Für alle Austro-Musikfans werden Elisabeth Engstler und Andreas Steppan im Rahmen des „Best of I Am From Austria“-Specials die größten Hits von Rainhard Fendrich zum Besten geben.

Heimische Musiktalente gesucht

Beim neunten Rock The Island Contests können heimische Künstler und Bands noch bis 15. April 2018 ihre Live-Videos auf der Donauinselfest-Homepage einreichen und sich mit etwas Glück einen der fünf heiß begehrten Auftritte auf den Festivalbühnen sichern. Es finden auch wieder die beliebten Wohnzimmersessions statt, in deren Rahmen die von der Jury auserwählten Acts, zwischen Mai und Juni, eine musikalische Live-Performance in den Wohnzimmern ihrer Fans darbieten.

Andreas Jakwerth

Erstmals beim Donauinselfest wird es "SLAM Karaoke - presented by W24“ geben. Hier bekommen eingefleischte Inselfans an allen drei Tagen selbst die Chance auf ihren großen Auftritt auf dem Donauinselfest. Und für Fußballfans ist ebenfalls gesorgt: Die Spiele der Weltmeisterschaft in Russland werden auf einer eigenen Insel auf einer großen LED-Wall gezeigt.

„Größtes Open Air mit freiem Eintritt“

Das Wiener Donauinselfest wird von der SPÖ Wien veranstaltet und ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Seit seiner ersten Ausgabe 1983 entwickelte es sich vom kleinen Familienfest zu Europas größtem Open-Air-Festival mit freiem Eintritt für heimisches und internationales Publikum aller Altersklassen: „Das Donauinselfest für die Besucherinnen und Besucher nach 35 Jahren jedes Jahr zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen, ist das Resultat eines fortwährenden Evolutionsprozesses“, sagten SPÖ Wien-Landesparteisekretärin Barbara Novak und pro event-Geschäftsführer Thomas Waldner bei der Programmpräsentation.

Link: