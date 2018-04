Festnahme nach Mord an 91-Jähriger

Die Wiener Polizei hat nach einem mutmaßlichen Mordfall in Penzing von Jänner einen Tatverdächtigen festgenommen. Dem Mann können Tatortspuren zugewiesen werden. Er ist gegenüber der Polizei nicht geständig.

Eine 91-jährige Frau war im Jänner tot in ihrer Wohnung entdeckt worden - mehr dazu in 91-Jährige lag tot in Wohnung. Schon am Tag danach hieß es nach der gerichtsmedizinischen Obduktion, dass die Frau Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist - mehr dazu in 91-Jährige tot: Mordverdacht. Das Landeskriminalamt Wien übernahm die Ermittlungen.

Ohne Widerstand festgenommen

In der Wohnung der Frau konnten die Beamten zahlreiche Spuren sichern. Darunter waren auch Spuren eines Hammers, der vermeintlichen Tatwaffe. Mehrere Personen wurden überprüft, Vergleichsspuren abgenommen. Damit gelang es der Polizei, einem 20-Jährigen eine Tatortspur zuzuweisen.

Die Staatsanwaltschaft schrieb den Verdächtigen zur Festnahme aus. Am 3. April konnten Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität den Mann in Leopoldsdorf im Marchfelde widerstandslos festnehmen. Der 20-Jährige befindet sich in der Justizanstalt Josefstadt und zeigt sich zum Tatvorwurf nicht geständig.