Mutmaßlicher Vergewaltiger gesucht

Ein 18 bis 20 Jahre alter Mann soll Ende Jänner eine junge Frau in Liesing vergewaltigt haben. Er hatte sich zuvor um die offenbar alkoholisierte Frau gekümmert und sie in einem Taxi nach Hause begleitet haben.

Der Mann sprach die 19-Jährige in der Diskothek U4 in Meidling an, ob es ihr gut gehe. Als sie die Diskothek verließ, schloss er sich ihr an, begleitete sie zuerst zu einem Taxi und dann zur Wohnung der Großmutter der Frau, in der sie übernachten wollte.

LPD Wien

Frau erstattete Anzeige

Schon vor der Wohnung ergriff der Täter die Frau am Handgelenk und wies sie an, die Wohnungstür zu öffnen. Nachdem die Türe offen war, packte sie der Mann und nötigte sie laut Polizei unter Androhung von Gewalt zum Geschlechtsverkehr. Nach der Vergewaltigung verließ der mutmaßliche Vergewaltiger die Wohnung wortlos. Die Frau erstattete kurze Zeit später Anzeige bei der Polizei.