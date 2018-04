Stadt sieht Unfallspitäler gefährdet

Vom Plan der Bundesregierung, die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) aufzulösen, wäre Wien besonders betroffen. Die Stadt spricht demgemäß auch von einem Anschlag auf die Gesundheitsversorgung Wiens.

In den Unfallkrankenhäusern Lorenz Böhler und Meidling wird immerhin jeder zweite Unfallpatient Wiens behandelt. Eine plötzliche Auflösung wäre „verheerend“, hieß es aus dem Büro von Noch-Gesundheitsstadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ). Es gebe schließlich langfristige Vereinbarungen. Auch der Präsident der Ärztekammer, Thomas Szekeres, warnt, "die Spitäler der Unfallversicherung versorgen Unfallopfer auf höchstem Niveau. Wenn man da einspart, gefährdet das natürlich die Versorgung.

ORF

Im Dezember des Vorjahres hatte bereits der ärztliche Leiter des Unfallkrankenhaus Meidling, Christian Fialka, erklärt, warum die Versorgung gefährdet wäre: "In der Versorgung der Schwerverletzten ist Zeit der wesentliche Faktor. Das heißt, wenn sie ein geübtes Team haben, dann hat der Patient in Summe eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit als wenn das Team nicht gut trainiert ist.“ Diese Spezialisierung aufzugeben, würde zu Lasten der Unfallpatienten gehen - mehr dazu in Reformdebatte: AUVA warnt vor Abschaffung.

„Bloß eine Änderung der Verwaltung“

Anders sieht dies der Gesundheitsökonom Ernest Pichlbauer. Er meint, eine Auflösung der AUVA sei lediglich eine Verwaltungsveränderung, aber keine Versorgungsveränderung: „Jetzt sagen zu müssen, die Versorgung wird schlechter, hängt damit zusammen, weil ja die, die die AUVA betreiben, plötzlich einen neuen Dienstherren hätten und davor haben sie Angst.“

Im Regierungsprogramm werden von der AUVA bis Ende des Jahres Einsparungen von 500 Millionen Euro gefordert. Andernfalls werde die AUVA in die bestehenden Träger übergeführt und aufgelöst. Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) glaubt nicht an Einsparungen und rechnet mit einer Auflösung - mehr dazu in AUVA-Zukunft lässt Wogen hochgehen (news.ORF.at).

