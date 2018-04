Stadt beschließt zusätzliches Pflegebudget

111 Millionen Euro - weit mehr als vom Bund angekündigt - kostet der Stadt Wien der Wegfall des Pflegeregresses. Diese zusätzlichen Ausgaben sollen heute im zuständigen Gemeinderatsausschuss beschlossen werden.

Der Wegfall des Regresses wurde im Nationalrat kurz vor der letzten Nationalrat beschlossen, der Bund rechnete dabei mit Kosten von etwa 100 Millionen Euro österreichweit. Jetzt stellt sich heraus, dass diese Summe viel zu gering ist.

Etwas mehr als 37 Millionen Euro fallen in Wien weg, weil nicht mehr auf Eigentum von Pflegebedürftigen zurückgegriffen werden kann, also etwa auf eine Wohnung oder ein Eigenheim.

ORF

Nachfrage nach Heimplätzen steigt

Wesentlich höher ist aber die Summe, die aufgewendet werden muss, weil immer mehr Menschen in städtischen Pflegeheimen aufgenommen werden. Der Grund dafür ist ebenfalls der Wegfall des Regresses: Jetzt wird eben nicht mehr auf das Eigentum zurückgegriffen, deshalb werden immer mehr ältere Menschen in den Heimen angemeldet - mehr dazu in Pflegeregress-Aus: Andrang auf Heimplätze.

Um ein Drittel sei die Nachfrage nach Pflegeplätzen gestiegen, heißt es aus dem Fonds Soziales Wien, das bedeutet Mehrkosten von 74 Millionen. Zusammen ergibt das eine Summe von 111 Millionen Euro, die der Sozialausschuss nachdotieren muss - mehr dazu in 111 Mio. Euro mehr für Pflege nötig.

Politischer Druck steigt

Verhandlungen mit dem Finanzministerium ergaben sich bisher nicht, Anfragen seien unbeantwortet geblieben. Aber der politische Druck, auch der anderen Bundesländern, steigt.

Links: