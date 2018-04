Lange Gasse wird nächste Begegnungszone

Die Lange Gasse wird Wiens neueste Begegnungszone. Bis Anfang Juli wird die Straße in der Josefstadt für 700.000 Euro umgebaut. Verzögerungen wird es in nächster Zeit zudem auf der Gudrunstraße geben, die saniert wird.

Was längst beschlossen, wird nun in die Tat umgesetzt: Auf der Lange Gasse sind Autos, Fahrräder und Fußgänger in Zukunft gleichberechtigt. Die 120 Meter zwischen der Josefstädter Straße und dem Hugo-Bettauer-Platz werden zur Begegnungszone. Nach Meidling, Wieden, der Mariahilfer Straße und dem Naschmarkt bekommt also auch die Josefstadt eine Begegnungszone.

Neues Geschwindigkeitslimit

Der Gehsteig und die Fahrbahn werden auf eine Höhe gebracht, Parkstreifen sollen abwechselnd links und rechts markiert werden. Dadurch soll der Verkehr möglichst ruhig laufen und das Queren der Straße leichter sein. 25 Parkplätze fallen durch die Begegnungszone weg. Der Bezirk wünscht sich deshalb eine neue Tiefgarage in der Rathausstraße.

Wie bisher ist die Lange Gasse mit dem Auto nur in eine Richtung befahrbar. In der Begegnungszone gilt jedoch eine Maximalgeschwindigkeit von 20 km/h. Radfahren ist weiterhin in beide Richtungen möglich. Rund 700.000 Euro kostet der Umbau. Der Großteil davon kommt aus einem Fördertopf der Stadt, den Rest zahlt der Bezirk. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Anfang Juli.

Gudrunstraße vorerst nur einspurig

Gearbeitet wird auch in Favoriten, denn die neuen Stadtentwicklungsgebiete rund um den Hauptbahnhof wachsen. Deshalb kommt es in diversen Grätzeln immer wieder zu langwierigen Umbauarbeiten. So wird es auf der Gudrunstraße in nächster Zeit zu Behinderungen im Straßenverkehr kommen. Bis Ende Juli wird die Gudrunstraße zwischen Laimäckergasse und Absberggasse nur einspurig geführt. Die Laimäckergasse ist bis Ende April außerdem eine Sackgasse. Das Abbiegen auf die Gudrunstraße ist deshalb nicht möglich.

Sowohl Fahrbahn als auch Radweg und Gehsteig werden saniert. In Fahrtrichtung Sonnwendgasse wird der Gehsteig verbreitert und ein Richtungsradweg gebaut. Bis Mitte September wird auch am Gräßlplatz gebaut. In der ersten Bauphase gibt es gleich mehrere kleine Umleitungen. Außerdem wird die Haltestelle der Autobuslinie 69 A in Fahrtrichtung Gräßlplatz vorübergehend aufgelassen.

