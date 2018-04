Mutter und Kinder neben Hanfzuchtanlage

Die Polizei hat in einer Wohnung in Meidling zufällig eine Indoor-Plantage entdeckt. In der Wohnung lebte eine Frau mit ihren beiden Kindern. Nachbarn hatten die Polizei eigentlich wegen eines Streits gerufen.

Nachbarn alarmierten vergangenen Freitag gegen 21.15 Uhr die Polizei, weil sie Zeugen eines heftigen Streits in der Nachbarwohnung wurden. Gleich drei Streifenwagen trafen in der Mandlgasse ein und klingelten an der Tür. Eine 32-jährige Frau öffnete und sagte, es habe keinen Streit gegeben. Die Polizisten hörten aber aus der Wohnung Geräusche und nahmen einen starken Marihuana-Geruch wahr. Daher betraten sie die Wohnung.

In der Wohnung entdeckten sie dann eine professionell angelegte Indoor-Hanfzuchtanlage mit insgesamt 49 Cannabispflanzen. Sie standen in einem eigenen Zelt, wurden mit Ventilatoren belüftet, eine Zeitschaltuhr steuerte die Beleuchtung. Neben den Pflanzen entdeckten die Polizisten auch noch mehrere Gramm Heroin.

Frau mit Kindern in der Wohnung

Die 32-jährige Frau befand sich mit ihren beiden Kindern in der Wohnung. Sie gab an, erst seit einer Woche in dieser Wohnung zu leben. Ihr Vermieter habe ihr verboten, das eine Zimmer zu betreten. Die Polizisten glaubten ihr aber nicht, in der ganzen Wohnung roch es nach Cannabis.

Mit wem die 32-Jährige im Vorfeld gestritten hatte, war unklar. Als die Polizei kam, war sie mit den Kindern alleine. Der Lebensgefährte war nicht daheim, der Mann ist aber wegen Drogendelikten amtsbekannt. Die Frau und der 31-jährige Vermieter wurden auf freiem Fuß angezeigt, die Drogen sichergestellt. Das Jugendamt wurde informiert.