Autofreier Bereich vor Schule in Währing

Die Bunte Schule in der Schulgasse in Währing bekommt mehr Grün. Die Straße vor der Schule wird für den Verkehr gesperrt. Statt Asphalt wird künftig Rasen die Schule mit dem Schubertpark auf der anderen Straßenseite verbinden.

Dass Autos die Schulgasse durchfahren oder Eltern ihre Kinder direkt vor dem Eingang zur Schule aussteigen lassen, wird ab dem Sommer nicht mehr möglich sein. Dann wird der gesamte Bereich vor der Volkschule in der Schulgasse zur autofreien Zone und zum Schubertpark hin geöffnet. Der Elternverein befürwortet das, weil ein möglichst großer Zugang zum Park aus Sicht der Eltern erstrebenswert erscheint.

Laut Bezirksvorsteherin Silvia Nossek von den Grünen wird gepflastert, ein Baum vor der Schule gepflanzt, eine lange Bank aufgestellt, wo Eltern auf ihre Kinder warten können. In Bereichen, wo sich derzeit noch Sträucher befinden, sollen Spielgeräte, Sitzgelegenheiten und auch eine Freiluftklasse eingerichtet werden.

„Enormer Gewinn für Schule“

In der Schule freut mach sich und spricht von einem „ganz enormen Gewinn“, denn es gibt nur einen ganz kleinen Schulhof und auch keine Möglichkeit, Veranstaltungen für 200 Kinder und deren Eltern abzuhalten. Die Neugestaltung ist für die Zeit der Sommerferien geplant und soll etwas mehr als 400.000 Euro kosten.

Bezirksvorsteherin Nossek ist optimistisch, dass in der Sitzung des Bezirks-Finanzausschusses am Mittwoch grünes Licht gegeben wird. Grüne und SPÖ sind dafür, damit werde es eine Mehrheit geben. Nebeneffekt der Begrünung ist, dass die Elterntaxis ausgebremst werden, die in der Vergangenheit immer wieder für Unmut sorgten. Autofahrende Eltern sollen in den angrenzenden Seitengassen Gelegenheit bekommen, anzuhalten und ihre Kinder aus dem Auto zu lassen.

Die Sperre der Schulgasse ist nicht der einzige Versuch, den Verkehr in Währing zu beruhigen - mehr dazu in Währing beruhigt Verkehr im Bezirkszentrum.

