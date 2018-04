Stadtverbindungen im Technischen Museum

Zwei historischen Stadtverbindungen widmet das Technisches Museum Wien eine Ausstellung: Otto Wagners Stadtbahn und der „Pressburger Elektrischen“. Sie sind zu großen Teilen heute noch unverzichtbarer Bestandteil des Verkehrsnetzes.

38 Kilometer Länge, 42 Viadukte, 78 Brücken und 34 Stationen: Am 9. Mai 1898 eröffnete Kaiser Franz Joseph I. in Michelbeuren die Wiener Stadtbahn. Bis heute ist sie trotz ihrer 120-jähriger Geschichte unverzichtbarer Bestandteil des öffentlichen Verkehrsnetzes in Wien. Die Eingemeindung der Vororte außerhalb des Gürtels machte es notwendig, ein städtisches Schnellverkehrssystem zu schaffen. Otto Wagner wurde damit beauftragt, es architektonisch zu gestalten. „Seine“ Stadtbahn ist bis heute unverzichtbarer Bestandteile des öffentlichen Verkehrsnetzes.

Großbauwerk mit 38 Kilometer Länge

Die Stadtbahn ist ein Höhepunkt im Schaffen Otto Wagners. Er fertigte sämtliche Entwürfe für die architektonische Ausgestaltung des Unterbaus, für die Hochbaute sowie für die gesamte Innenausstattung, Gebäudetechnik und Beleuchtung. Für das Großprojekt beschäftigte er in seinem Atelier zeitweise bis zu 70 Mitarbeiter gleichzeitg.

Herausragende Originaldokumente, Fotografien und Entwürfe aus dem Archiv des Technischen Museums bieten Einblicke in Planungen und Bau der Wiener Stadtbahn, ein bis ins Detail durchdachtes, zusammenhängendes 38 Kilometer langes Großbauwerk, das bis heute ein unverzichtbarer Bestandteil des öffentlichen Verkehrsnetzes in Wien ist. Entwürfe von Otto Wagner, die historische Dokumentation der Eröffnungsfeier im Jahr 1898 sowie frühere Aufnahmen des Stadtbahnwagens runden die Schau ab.

Mit hochmoderner Elektrotram nach Pressburg

16 Jahre nach der Stadtbahn wurde 1914 eine elektrisch betriebene Bahn zwischen Wien und Bratislava eröffnet. Direkt neben der Stadtbahnstation Hauptzollamt (heute Wien Mitte) lag die Station der Lokalbahn Wien-Pressburg, von der aus man in gut zwei Stunden Fahrtzeit den Krönungshügelplatz im Herzen von Pressburg erreichte. Eine besondere Herausforderung war der zweimalige Lokomotivwechsel, der durch den Übergang von Straßenbahn in Wien zu Überlandstrecke und dann wieder zu Straßenbahn in Pressburg notwendig wurde.

69 Kilometer lang war die hochmoderne Eletro-Tram. Die „Pressburger Elektrische“ war Vorreiterin eines modernen Mobilitätskonzepts für die europäischen Twin Citiex. In der Ausstellung rund um einen begehbaren, originalen Personenwaggon der Lokalbahn berichten Fotos und Texte über die Reise von der Haltestelle Großmarkthalle bis ins Zentrum von Pressburg.

