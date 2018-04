Wien investiert kräftig in Radausbau

Wien investiert heuer 4,6 Millionen Euro in den Ausbau der Rad- und Fußwege. Im Zentrum steht Favoriten, dort soll ein Radweg durch den gesamten Bezirk entstehen. Zudem sollen zahlreiche Lücken im Netz geschlossen werden.

Die über drei Kilometer lange Strecke im Zentrum von Favoriten soll künftig vom Reumannplatz, entlang der Favoritenstraße über den Verteilerkreis bis zur Stadtgrenze führen. Geplant ist auf beiden Seiten der Favoritenstraße ein jeweils drei Meter breiter, sogenannter Einrichtungsradweg. Bis zum Jahresende soll dieses Bauvorhaben umgesetzt sein.

ORF.at/Roland Winkler

An zahlreichen weiteren Streckenabschnitten in Wien sollen heuer noch Lücken geschlossen und weitere Einbahnen für Radfahrer freigegeben werden. In der Kennergasse in Favoriten wird etwa eine Lücke der Radlangstrecke Süd geschlossen, generall hat „Favoriten beim Radfahren enormes Potential“, erklärt Fahrradbeauftragter Martin Blum.

Florianigasse in beide Richtungen befahrbar

Aber auch in anderen Bezirken werden die Radwege ausgebaut. Die Florianigasse in der Josefstadt in beide Richtungen mit dem Rad befahren können. Die neue Verbindung ist 700 Meter lang. Für Fußgänger soll die Kreuzungen sicherer und komfortabel gestaltet werden. Gearbeitet wird hier für acht Wochen noch im Frühling. Die Radstreifen gegen die Einbahn im Abschnitt zwischen Wickenburggasse und Zweier-Linie wird erst nach dem U-Bahn-Bau umgesetzt.

Auch die über drei Kilometer lange Verbindung zwischen Linzer Straße und Gürtel - über die Goldschlagstraße - soll bis Herbst durchgehend in beide Richtungen befahrbar gemacht werden. In Döbling wird dieses Jahr die Fahrradstraße in der Kuchelauer Hafenstraße fertiggestellt. Für den Ausbau des Radverkehrs will Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou (Grüne) Unterstützung vom Bund - mehr dazu in Vassilakou will Bundeshilfe für Radwege.

