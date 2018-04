U6-Teilsperre am Wochenende

Die U-Bahnlinie U6 fährt das gesamte Wochenende nicht zwischen Alterlaa und Siebenhirten. Weil Gleise getauscht werden, ist bereits am Samstag um 0.30 Uhr Betriebsschluss. Es gibt einen Ersatzverkehr mit Bussen.

Die Sanierung der Gleise findet bis zum Betriebsschluss am Sonntag statt, ab Montagfrüh kann die U6 wieder auf der gesamten Strecke befahren werden. Für die Zeit der Arbeiten ist ein Ersatzbus U6E auf der Strecke zwischen den Stationen Alterlaa und Siebenhirten unterwegs, auch in den Nachtstunden, wie die Wiener Linien versichern.

APA-Auftragsgrafik/Wiener Linien

Der Ersatzbus hält zwischen den Stationen Siebenhirten und Alterlaa auch in Haltestellen in der Canevalestraße und in der Lemböckgasse. Die Busse für den Ersatzverkehr werden dabei aus der bestehenden Busflotte abgezogen, da am Wochenende längere Intervalle sind und damit sowieso nicht die übliche Anzahl an Bussen unterwegs ist.

200 Meter Gleise

Bei der Sanierung müssen Gleise auf einer Länge von 200 Metern getauscht werden, zusätzlich werden vier Weichen erneuert. Dabei handelt es sich um eine doppelte Gleisverbindung, die benützt wird, damit Züge in beide Fahrtrichtungen auf das jeweils andere Gleis kommen können. Die alten Gleise landen übrigens nicht auf der Mülldeponie sondern werden recycelt und als Stahl wiederverwertet.

