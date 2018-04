150 Stationen beim Wiener Forschungspfad

Österreich steht heute eine Lange Nacht der Forschung bevor. 6.000 Wissenschafter verteilt auf mehr als 260 Stationen in ganz Österreich zeigen, was Forschung ist. In Wien führt unter anderem ein Forschungspfad durch die Innenstadt.

„Die Lange Nacht der Forschung bietet eine wunderbare Gelegenheit, die Bevölkerung für Forschung zu begeistern und sie in die Welt der Wissenschaft eintauchen zu lassen“, fasste Heinz Faßmann (ÖVP), Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Sinn und Zweck der Veranstaltung zusammen. Es sei wichtig, dass die österreichische Wissenschaftslandschaft ihre Arbeit spürbar und verständlich präsentiert und eine Verbindung zur Gesellschaft aufbaut.

150 Stationen am Forschungspfad in Wien

Wie entsteht ein Medikament? Wer war Vercingetorix? Eine archäologische Mitmach-Zeitreise mit Keilschrift, Kochtöpfen und Mosaiken - das sind nur drei Beispiele für das, was Wienerinnen und Wiener gratis am Forschungspfad erleben können. Der Pfad führt vom Campus Universität Wien, über Schottengasse, Freyung, Am Hof bis hin zu Michaelerplatz, Heldenplatz und Maria-Theresien-Platz. Jeder bekommt die Möglichkeit, heimischen Wissenschaftlern über die Schulter zu schauen und Experimente selbst durchzuführen.

Shuttleservice für Besucher Besucher können mit einem Shuttleservice von Heldenplatz und Schottentor zu den zahlreichen anderen Standorten Wiens gelangen.

So präsentieren u.a. Institute der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW), die ZAMG, das Institute of Science and Technology (IST) Austria, die Universität Wien, die TU Wien, die Universität für Musik und darstellende Kunst, die FH St. Pölten sowie die FH Campus Wien und Boehringer Ingelheim ihre Forschungs- und Entwicklungsarbeiten.

Science-Slam im Zelt am Heldenplatz

Am Heldenplatz ist ein Vortragszelt aufgestellt. Darin werden ab 17.30 Uhr Vorträge etwa über neueste archäologische Entdeckungen in Österreich oder dunkle Materie gehalten. Danach lockt um 19.30 Uhr das Österreich-Finale des Science-Slams: Junge Wissenschaftler stellen in sechs Minuten pointiert und unterhaltsam ihr Forschungsgebiet dar. Das Publikum wählt dann live den österreichischen Slam-Champion. Abschluss des Programms im Zelt ist die Preisverleihung des Wissenschaftsbuchs des Jahres um 20.45 Uhr.

Leistungsschau für jedermann alle zwei Jahre

Bei der Langen Nacht der Forschung präsentieren Wissenschafter, Hochschulen Forschungseinrichtungen und Unternehmen in ganz Österreich leicht verständlich und unterhaltsam ihre Forschungsarbeit. Die alle zwei Jahre stattfindende größte Veranstaltung zur Wissenschaftsvermittlung in Österreich kann bei ihrer achten Auflage mit insgesamt rund 2.600 Stationen in allen neun Bundesländern aufwarten.

Die Lange Nacht der Forschung wird vom Bildungs-, Infrastruktur- und Wirtschaftsministerium sowie von der Forschungsförderungsgesellschaft FFG und dem Forschungsrat getragen.

