AMS-Angestellte mit Messer bedroht

Ein 40-Jähriger ist am Freitag festgenommen worden, weil er eine Angestellte eines AMS-Büros in Wien-Brigittenau bedroht hat. Laut Polizei hat der Mann bei der Festnahme keinen Widerstand geleistet.

Wie die Polizei am Samstag berichtete, kam der Verdächtige am Freitag gegen 11.00 Uhr in das Büro, legte sein Messer auf den Tisch und drohte der Frau mit dem Umbringen. Ein zu Hilfe gerufener Sicherheitsmitarbeiter nahm die Waffe an sich und verständigte die Polizei.

LPD Wien

40-Jähriger in Untersuchungshaft

Bei der anschließenden Festnahme durch Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau in der Dresdner Straße verhielt sich der Verdächtige ruhig und leistete keinen Widerstand, sagte Polizeisprecher Daniel Fürst . Über den 40-Jährigen wurde die Untersuchungshaft verhängt.