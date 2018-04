Streit vor Lokal: Mann verstorben

Nach einem Streit vor einem Lokal in Wien-Brigittenau ist ein 47-Jähriger seit November 2017 im Koma gelegen und nun verstorben. Die Polizei sucht mit Lichtbildern nach zwei weiteren Verdächtigen.

Über die Hintergründe des Streits am 25. November 2017 sind laut Polizei noch keine Details bekannt. „Es kam zu Handgreiflichkeiten in dem Lokal in der Othmargasse, anschließend haben die drei Tatverdächtigen und das Opfer das Lokal verlassen und es kam auch auf der Straße zu einer Auseinandersetzung“, so Polizeisprecher Daniel Fürst am Sonntag gegenüber Radio Wien.

Das Opfer ist vor dem Lokal mit einer blutenden Wunde am Hinterkopf aufgefunden worden und in ein Krankenhaus gebracht worden. Seitdem lag er im Koma, laut Polizei ist der 47-Jährige am 24. März verstorben. Bereits im Jänner hatte die Polizei um die Veröffentlichung eines Lichtbilds ersucht - mehr dazu in 47-Jähriger nach Streit im Koma: Suche nach Täter.

LPD Wien

Polizei bittet um Mithilfe

Nun sind zwei weitere Tatverdächtige ausgeforscht worden, die Polizei ersucht über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien um die Veröffentlichung der Fotos.

Die Polizei vermutet, dass beide Verdächtige rumänische oder serbische Staatsbürger sind. Hinweise zu Identität und/oder Aufenthaltsort der gesuchten Personen werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum Ost, unter der Telefonnummer 01-31310 DW 62800 oder DW 62110 erbeten.