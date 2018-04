Festnahme: Mann würgt zwei Kinder

In der Quellenstraße in Wien-Favoriten hat ein Mann am Samstagabend zwei Kinder gewürgt. Der 24-Jährige wurde festgenommen. Ein Kind ist in häusliche Pflege entlassen worden, vom zweiten Kind fehlt noch jede Spur.

Gegen 20.00 Uhr war laut Polizei eine Familie in der Quellenstraße unterwegs, als der 24-Jährige auf das sechsjährige Kind zuging, am Hals packte und würgte. „Sofort sind einige Passanten und Familienmitglieder dazwischengegangen, worauf der Mann die Flucht ergriffen hat“, berichtete Polizeisprecher Daniel Fürst gegenüber Radio Wien.

Nur einige Meter weiter im Bereich der Quellenstraße mit der Favoritenstraße soll der gebürtige Iraner dann erneut ein Kind attackiert und gewürgt haben. Zwei Passanten konnten den Verdächtigen beim Quellenplatz festhalten und die Polizei alarmieren. Bei der Festnahme verletzte der 24-Jährige zwei Polizeibeamte an den Knien. Die Polizisten mussten vom Dienst abtreten.

ORF

Suche nach zweitem Kind

Das erste attackierte Kind hat Würgemale am Hals erlitte und wurde von der Berufsrettung erstversorgt. Später konnte das Kind in häusliche Pflege entlassen werden. Von dem zweiten Kind fehlt noch jede Spur, laut Polizei hat die Familie die Flucht ergriffen.

Bei seiner Einvernahme gab der gebürtige Iraner keinen Grund für seine Handlungen an, sondern leugnete diese: Er habe weder ein Kind gewürgt, noch Polizisten getreten. Zudem gab er an, weder Alkohol noch Drogen konsumiert zu haben, sagte Fürst. Der Mann ist in der Justizanstalt Josefstadt in Untersuchungshaft, er wurde wegen schwerer Körperverletzung angezeigt.