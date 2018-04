Poller: Baubeginn in Kärntner Straße

Heute starten am Beginn der Fußgängerzone Kärntner Straße in der Innenstadt Bauarbeiten für elf Betonpoller. Noch unklar sind Alternativen, die in der inneren Mariahilfer Straße die Sicherheit erhöhen sollen.

Am Beginn der Fußgängerzone Kärntner Straße an der Kreuzung zur Walfischgasse sind elf ein Meter hohe Poller geplant, wie Matthias Holz-müller von der MA 28 gegenüber Radio Wien erläutert: „Die Poller werden in etwa von Hauskante zu Hauskante reichen, quer über die Kärntner Straße. Das Ziel ist, dass man dort mit einem Lkw nicht mehr hineinfahren kann.“

Es handelt sich um fixe Poller, „einige werden ziehbar sein, man muss sie mit einem Kran herausheben“, so Holzmüller. Die Bauarbeiten sollen sechs Wochen dauern. Der Lieferverkehr muss sich neue Routen suchen, so Holzmüller.

Grafik: APA/ORF.at; Quelle: APA/Stadt Wien/Polizei

Poller am Rathausplatz großteils montiert

Auf dem Rathausplatz werden 78 Poller errichtet, der Großteil ist bereits montiert. Dagegen sucht die Stadt noch nach Alternativen für die innere Mariahilfer Straße - geprüft werden etwa massive Sitzbänke oder Blumentröge - mehr dazu in Schutz vor Terror: Wien sucht Poller-Alternativen und Sicherheitskonzept für „Mahü“ noch nicht fertig.

Schutzmaßnahme nach Lkw-Attacken

Die Errichtung von Pollern ist ein Ergebnis eines Arbeitskreises, der im Vorjahr nach Terrorangriffen mit Lkw in europäischen Städten die Sicherheitslage in Wien geprüft hat. Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou (Grüne) kündigte im Oktober an, die Maßnahmen effektiv, alltagstauglich, aber auch stadtbildverträglich zu gestalten - mehr dazu in Wien bekommt Poller als Terrorbarrikaden.

FPÖ und ÖVP zeigten sich im Oktober mit den Maßnahmen zufrieden und sahen durch die Errichtung der Poller eigene Forderungen erfüllt - mehr dazu in Opposition über Poller erfreut.

Für Aufregung hatte im Vorjahr die Errichtung einer Anti-Terror-Mauer auf dem Ballhausplatz gesorgt. Stattdessen wurde 42 fixe Poller eingesetzt, die Kosten betrufen 488.000 Euro - mehr dazu 42 Poller statt Mauer am Ballhausplatz.