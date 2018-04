Taxi-Protestfahrt gegen Uber

Mit einer Protestfahrt wehren sich die Wiener Taxifahrer heute gegen den Fahrdienst-Vermittler Uber. Rund 1.000 Fahrzeuge werden sich an der Fahrt beteiligen, die Taxi-Innung der Wirtschaftskammer unterstützt den Streik nicht.

Die Taxifahrer mit den gesetzlich festgelegten Tarifen wehren sich gegen die Billig-Konkurrenz. Bei Uber sind demnach meist Lenker von Mietwagenfirmen unterwegs, die unterwegs keine Fahrgäste einsteigen lassen dürfen, sondern stets in ihre Zentrale zurückkehren müssten. Nach Ansicht der Taxifahrer tun sie das offenbar nicht immer. Insgesamt sind in Wien rund 4.500 Taxis unterwegs, bei Uber sollen etwa 700 Fahrer engagiert sein.

Die Taxi-Innung der Wirtschaftskammer, die auch die Mietwagenunternehmen vertritt, unterstützt den Taxlerstreik nicht. Auch bei einem Protest-Konvoi, zu dem der Taxiclub im April 2016 aufgerufen hatte, gab es keine Unterstützung der Innung. Damals wurde auf rechtliche Schritte gegen Uber verwiesen - mehr dazu in 400 Taxler demonstrierten gegen Uber.

APA/Herbert Pfarrhofer

Start am Laaerberg

Die Taxifahrer sammeln sich ab 9.00 Uhr am Laaerberg. Im Konvoi geht es dann zwei Stunden später zum Verkehrsministerium in die Radetzkystraße in Wien-Landstraße und einmal um die Innenstadt herum. Auf der Ringstraße soll der Protest mit einem Hupkonzert lautstark vermittelt werden. Die Radio Wien-Verkehrsredaktion empfiehlt, Ringstraße und Zweierlinie zu Mittag zu meiden.

Im Juli 2017 hat das Handelsgericht Wien eine einstweilige Verfügung gegen ein Mietwagenunternehmen erlassen. Demnach verstießen Mietwagenfahrer, die Aufträge von Uber annahmen, gegen das Gesetz. Die Entscheidung wurde im Oktober durch das Oberlandesgericht bestätigt - mehr dazu in Gericht: Uber-Fahrer verstoßen gegen Gesetz und Uber-Fahrer blitzen bei Gericht ab.

Neue Konkurrenz für die Taxifahrer und Uber kam im Oktober durch die Vermittlungsplattform Taxifay -mehr dazu in Taxler nehmen Taxify ins Visier.

Links: