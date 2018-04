Ungebetener Gast randaliert bei Hochzeit

Ein ungebetener Gast hat Sonntagabend für viel Wirbel bei einer Hochzeit in Favoriten gesorgt. Nachdem er aus dem Lokal geflogen war, randalierte der Mann auf der Straße. Das rief den Lokalbesitzer auf den Plan, der den Mann würgte.

Der „Wedding Crasher“ war kurz nach 20.00 Uhr aus der Hochzeitsgesellschaft in der Triester Straße geworfen worden. Daraufhin brach er vor dem Lokal an einem abgestellten Fahrzeug einen Spiegel ab und beschädigte die Windschutzscheibe, sagte Polizeisprecher Daniel Fürst. Ein 25-Jähriger aus der Gruppe der Festgäste wollte dazwischengehen und wurde dafür attackiert. Er trug Kratzer am Hals davon.

Lokalchef würgte Randalierer

Dann trat der Lokalchef auf den Plan. Er wurde Zeuge der Attacke und der Sachbeschädigung und geriet darüber offenbar so in Rage, dass er den 26-jährigen Randalierer würgte. Als die Polizei eintraf, mussten die Beamten den Lokalbetreiber mit Pfefferspray bändigen. Der 44-Jährige wurde wegen versuchter Körperverletzung angezeigt.

Der ungebetene Gast hatte keinerlei Papiere bei sich und verweigerte zunächst auch alle Angaben zu seiner Person. Er wurde wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung und gefährlicher Drohung gegen Polizisten festgenommen. Erst Montagmittag wurde laut dem Polizeisprecher seine Identität geklärt.