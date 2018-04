Unbekannter stach Fußgänger nieder

In der Leopoldstadt ist es am Montagabend erneut zu einer Messerattacke gekommen. Ein 30-Jähriger wurde von einem Unbekannten attackiert. Laut Polizei fügte der Täter mit einem Messer Verletzungen zu und flüchtete.

Ein junger Mann war gegen 18.00 Uhr im Wohnhaus-Durchgang von der Czerningasse zur Praterstraße unterwegs, als er von einem Unbekannten angegriffen wurde. Der Täter ging laut Polizei aus bislang völlig unbekannten Gründen mit einem Messer auf den 30-Jährigen los. Das Opfer, ein gebürtiger Tschetschene, erlitt Verletzungen im Brust-und Bauchbereich.

ORF.at/Sonaj Ryzienski

Täter ist noch auf der Flucht

Nach der Tat flüchtete der Angreifer in unbekannte Richtung. Passanten wurden auf den Verletzten aufmerksam und setzten die Rettungskette in Gang. Der 30-Jährige wurde mit der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht keine Lebensgefahr. Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien sind im Laufen.

