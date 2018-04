Drei Teenager bei Brand in Oberlaa verletzt

Bei einem Brand in ehemaligen Freizeitzentrum in Wien-Oberlaa sind drei Menschen leicht verletzt worden, die sich zufällig in der Nähe aufhielten. Der Wind trieb die Flammen dann weitere zu einer nahegelegenen Seniorenresidenz.

Die gesamte Dachkonstruktion des ebenerdigen Klubgebäudes und ein Technikraum brannten bereits, als die alarmierte Berufsfeuerwehr Wien mit neun Fahrzeugen eintraf. Durch heruntertropfende Dachpappe kam es immer wieder zu weiteren kleinen Bränden.

Drei Passanten erlitten durch die Rauchschwaden eine Rauchgasvergiftung. Bei den Leichtverletzten handelte es sich laut Berufsrettung um Burschen im Alter von 13, 15 und 16 Jahren. Der Wind trieb die Flammen weiter zu einer Seniorenresidenz.

Einsatz auch beim Seniorenheim

Eine Gruppe der Feuerwehr fuhr zu dem Pensionistenheim und stellte sicher, dass die Rauschschwaden dort keine Menschen gefährdeten. Die Feuerwehrkräfte bekämpften den Brand unter Atemschutz im Inneren des Gebäudes, von einer Drehleiter aus sowie von außen. Um ausreichend Löschwasser zur Verfügung zu haben, musste laut Feuerwehr zudem eine 220 Meter lange Zubringleitung zum nächstgelegenen Hydranten gelegt werden. Nach etwa einer Stunde war der Brand gelöscht.

Unklar ist, warum in dem ehemaligen Klubgebäude eines abgesperrten Bereichs des Kurparks ein Brand ausgebrochen ist. Die Ursache wird vom Landeskriminalamt Wien untersucht.