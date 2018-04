Rund 40.000 Teilnehmer bei Marathon

Rund 40.000 Läuferinnen und Läufer aus 130 Ländern sind heute beim Vienna City Marathon unterwegs. Entlang der Strecke gibt es umfangreiche Straßensperren. Hinter den Kulissen steht eine aufwändige Logistik.

Neben den Straßensperren am Ring beginnen am Sonntag die Einschränkungen auf der Wagramer Straße und der Reichsbrücke. Entlang der Strecke sind die Abschnitte je nach Rennverlauf gesperrt. Zuletzt wird die Vordere Zollamtsstraße in Richtung Donaukanal gesperrt.

Auch der öffentliche Verkehr ist von den Sperren betroffen. Die Ringstraßenbahnen fahren seit Freitag eingeschränkt. Viele Bus- und Straßenbahnlinien sind nur auf einem Teil ihrer Strecke unterwegs oder werden umgeleitet. Mit dem Rennverlauf werden die Straßensperren nacheinander wieder aufgehoben. Den Abschluss macht wieder der Ring. Er ist um circa 20.00 Uhr wieder für den gesamten Verkehr geöffnet.

Keine konkreten Bedrohungsszenarien

Für Sicherheit bei dem Laufevent mit rund 40.000 Teilnehmern sorgen heuer rund 400 Polizisten sowie 500 Ordner. Die Wiener Exekutive erstellte ein umfassendes Sicherheitskonzept, sagte Polizeisprecherin Michaela Rossmann. Sie betont, dass sich bei der Lageeinschätzung in den vergangenen Wochen und Monaten wenig geändert habe.

Die Polizei geht demnach von einer allgemein erhöhten Gefährdungssituation aus. Es gebe aber keine konkreten Bedrohungsszenarien für den Wien-Marathon oder in Österreich überhaupt - mehr dazu in Marathon: 900 Polizisten und Ordner im Einsatz.

23 Tonnen Äpfel und Bananen

Hinter den Kulissen des Bewerbs steht eine aufwändige Logistik. Rund 23 Tonnen Äpfel und Bananen, dazu 145.000 Liter Wasser und isotonische Getränke stehen für die Läuferinnen und Läufer bereit. Die Labestationen wurden schon Tage vorher im Bereich des Ernst-Happel-Stadions vorbereitet. Die Garderobenbeutel der Läufer bringen 18 Lkw-Züge vom Start zum Ziel.

Kurz nach dem Startschuss beginnen auch schon wieder die Aufräumarbeiten auf der Strecke. Hinter dem letzten Läufer sind die Fahrzeuge der MA48 im Einsatz. Neben Bananenschalen und Plastikbechern räumen sie zum Beispiel auch Westen weg, die die Läufer nach dem Start wegwerfen. Um 16.00 Uhr ist Zielschluss. Dann muss der letzte Läufer im Ziel sein.

Laufevent fehlt Geld für Werbung

Der Organisator des Marathons, Wolfgang Konrad, appelliert an die Stadt-Politik, sich beim Laufevent mehr einzubringen. Es brauche flachere Strecken und mehr Geld, um international mithalten zu können. Vom Wien-Tourismus etwa habe er nur 40.000 Euro erhalten. Damit könne man gerade zwei Inserate schalten.

Dabei brauche man die verstärkte internationale Medialisierung ganz dringend. Konrad hofft diesbezüglich nun auf den neuen Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und die neue Stadtregierung, wie er verriet - mehr dazu in Marathon-Chef fehlt Unterstützung der Stadt.

Heuer sind Teilnehmer aus 130 verschiedenen Ländern beim Vienna City Marathon am Start. Die größte Sportveranstaltung Österreichs soll einen Umsatz von etwa 55 Mio. Euro bringen. Laut Veranstalter sorgt der Marathon etwa für 80.000 Übernachtungen in und um Wien. Darüber hinaus geben Läufer und Begleitungen auch Geld für Essen, Bekleidung oder Museumsbesuche aus - mehr dazu in Marathon bringt rund 55 Mio. Euro.

