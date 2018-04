Alkoholverbot am Praterstern beschlossen

Seit Jahren ist ein Alkoholverbot am Praterstern diskutiert worden, jetzt ist es so weit: Per Verordnung will der designierte SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig den Alkohol am Praterstern verbannen. Wer trotzdem trinkt, zahlt.

Das Alkoholverbot wird am Bahnhof selbst sowie in den öffentlichen Bereichen rundherum gelten. Gastronomie wie etwa die Würstelstände sind nicht betroffen, auch Supermärkte dürfen weiter Alkohol verkaufen - mehr dazu in Debatte um Alkoholverbot am Praterstern.

Verbot mit bestimmter Zielgruppe

Mit dem Verbot soll sich die Aufenthaltsqualität verbessern, sagt SPÖ-Chef Michael Ludwig: „Es gibt unterschiedliche Zielgruppen, die dazu beitragen, dass das Sicherheitsgefühl am Praterstern so ist, wie ich es mir vorstelle. Eine dieser Gruppen sind Menschen, die ihrem Alkoholismus dort freie Bahn eröffnen.“

Strafen bis zu 700 Euro

Das Verbot wird verordnet und könnte deshalb schon am Freitag in Kraft treten. Wer trotzdem trinkt, dem droht eine Verwaltungsstrafe von bis zu 70 Euro. Bei häufigeren Verstößen sind es bis zu 700 Euro. Das Alkoholverbot könnte auch noch auf weitere Plätze ausgeweitet werden.

Maßnahmen für Sicherheitsgefühl

Neben dem Verbot sind auch weitere Maßnahmen am Praterstern geplant: Polizei, ÖBB und Wiener Linien sowie Sozialarbeiter sollen dabei eng zusammenarbeiten, heißt es - mehr dazu in ÖBB und Wiener Linien für mehr Sicherheit.

