Schauspielerin Guggi Löwinger tot

Die Sängerin, Tänzerin und Schauspielerin Margit „Guggi“ Löwinger ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Wie die Volksoper mitteilte, starb Löwinger in der Nacht auf Samstag in einem Wiener Spital.

Die der Wiener Schauspielerdynastie Löwinger entstammende Künstlerin stand schon als Sechsjährige auf der Bühne und war seit dem Jahr 1959 ständiges Mitglied der Volksoper Wien.

zurück von weiter

Tourneen nach Japan

Löwinger wurde am 5. April 1939 in Wien geboren. Sie debütierte am Stadttheater Baden als Piccolo in „Das weiße Rössl“, es folgte eine Serie von Hauptrollen in Operette, Schauspiel und Musical. Löwinger spielte im Staatstheater in München, in zahlreichen Fernseh- und Filmproduktionen und bei den meisten österreichischen Sommerfestspielen.

Sie nahm Schallplatten auf, und Tourneen der Volksoper führten sie nach Japan, in die USA und bis in die ehemalige Sowjetunion. Für ihre Darstellung der Midili in „Die Rose von Stambul“ wurde sie 1961 mit dem Goldenen Rathausmann der Stadt Wien ausgezeichnet. 1981 erhielt sie das Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst.

Jurorin bei „Dancing Stars“

Ab März 2007 war sie in der Jury der dritten Staffel der österreichischen Dancing Stars und löste damit „Mr. Wunderbar“ Harald Serafin ab. Löwinger hätte sich auch vorstellen können, als Tänzerin an den Start zu gehen. „Als Jurorin ist es aber auch großartig. Es hat beides seinen Reiz. Da erlebt man ja auch den Schweiß, die Freude und die Tränen mit“, meinte die Schauspielerin.

Löwinger war in zweiter Ehe mit dem Operettentenor Peter Minich verheiratet. Der Kammersänger starb im Jahr 2013. Löwinger und Minich zählten zu den Paradepaaren der Urwiener Unterhaltungskunst - mehr dazu in Abschied von Peter Minich.

Bis zuletzt auf der Bühne

Zuletzt stand Löwinger in der Volksoper Wien als Mrs. Pearce in „My Fair Lady“ und als Frau Schmidt in „The Sound of Music“ auf der Bühne. In der Volksoper spielte sie in den vergangenen Jahren außerdem unter anderem in „Der Opernball“, „La Cage aux Folles“ und „Anatevka“.

Link: