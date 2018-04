Investoren für Carsharing-Anbieter gesucht

Im Sommer soll ein neuer Carsharing-Anbieter nach Wien kommen. Das Unternehmen „Caroo“ will ausschließlich Elektro-Autos anbieten - aber noch ist die Finanzierung nicht gesichert. Derzeit läuft eine Crowd-Investing-Kampagne.

Mindestens 100.000 Euro muss das Wiener Start-up sammeln, um die ersten zehn bis 15 Elektro-Autos auf die Wiener Straßen zu bringen. Derzeit steht Caroo bei 16.000 Euro. Gezahlt werden kann auch mit der Kryptowährung Bitcoin.

Keine fixen Parkplätze

Schafft das Unternehmen die Finanzierung, will es drei verschiedene E-Autos anbieten - die Kundinnen und Kunden können die Autos dann wie beim Mitanbieter car2go auf jeden freien Parkplatz innerhalb eines bestimmten Gebietes abstellen.

Durch eine Kooperation mit Wien Energie bekommt Caroo laut eigenen Angaben „sehr zuvorkommende“ Preise für die Nutzung der E-Tankstellen. Stellt das Unternehmen genug Geld auf, wäre es ab Sommer der vierte gewerbliche Carsharing-Anbieter in Wien.

Gewerbliche Anbieter in Wien

Zipcar hatte sich im Sommer aus Wien zurückgezogen - mehr dazu in Zukunft von Carsharing-Parkplätzen ungewiss. Das „Stadtauto“ ist ein weiterer gewerbliche Carsharing-Anbieter in Wien neben den beiden deutschen Anbietern car2Go (Daimler) und DriveNow (BMW, Sixt), die ein sogenanntes Free-floating-System anbieten. Dabei können die Autos auf jedem freien Parkplatz innerhalb eines bestimmten Gebietes abgestellt werden.

DriveNow hat in Wien drei Jahre nach seinem Start mittlerweile 88.000 Kunden und 700 Fahrzeige im Einsatz. Bisher wurden mehr als zwei Millionen Fahrten in der Hauptstadt absolviert und dabei über 20 Millionen Kilometer zurückgelegt, rechnete DriveNow vor.

Car2go hat in Wien 138.000 Kunden. Insgesamt wurden im Vorjahr 12,4 Millionen Kilometer in Österreich via car2go zurückgelegt. Die Flotte des Tochterunternehmens der Daimler AG setzt sich aktuell aus 250 Mercedes-Benz A-Klassen, 50 Mercedes-Benz CLA, 50 Mercedes-Benz GLA sowie 350 smart fortwo zusammen. Wien zählt mit 97 Quadratkilometern zu den größten Geschäftsgebieten von car2go in Europa. Neben den gewerblichen Anbietern gibt es in der Stadt auch private Carsharing-Initiativen.

