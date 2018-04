S-Bahn-Verspätungen durch Blitzeinschlag

Ein Blitz hat am Montag das Stellwerk Süßenbrunn in der Donaustadt beschädigt und zu Verspätungen der Linien S1 und S2 geführt. Mittlerweile seien keine größeren Verspätungen mehr zu erwarten, hieß es von den ÖBB.

„Sechs Platinen des Stellwerks wurden dabei beschädigt, die so schnell wie möglich von unseren Technikern ausgetauscht wurden“, sagte ÖBB-Pressesprecher Roman Hahslinger am Montag. Nach etwa einer Stunde, um 9.22 Uhr, wurde der Betrieb wieder aufgenommen. Während der Reparaturarbeiten konnten im entsprechendem Bereich beim Stellwerk Süßenbrunn keine Züge fahren.

Blitzschäden eher selten

„In der Regel schlagen Blitze eher in Bäumen ein, die dann auf die Oberleitungen stürzen“, so Hahslinger. „Unsere Anlagen sind grundsätzlich blitzgeschützt. Aber es gibt auch Ausnahmen.“

Ausbau der S-Bahn-gefordert

Die Präsidenten von Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer, Rudolf Kaske und Walter Ruck, fordern den Ausbau der Schnellbahn in der Ostregion. Sie sehen in Wien ein Potenzial für 15 neue S-Bahn-Stationen - mehr dazu in Ausbau der S-Bahn gefordert.

