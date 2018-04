Ai Weiwei kommt zu Wiener Tierschutzgipfel

Beim ersten internationalen Tierschutzgipfel treffen sich heute in Wien gut 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Neben Wissenschaftern und Politikern hat sich mit Künstler Ai Weiwei auch ein ungewöhnlicher Gast angesagt.

Egal ob Fleisch aus dem Labor, Verkaufsschlager Tierschutz oder Heuschrecken als Mittagessen der Zukunft: Auf dem Programm der eintägigen Veranstaltung unter dem Motto „Tierschutz – Zukunftsfrage oder Luxusproblem?“ in der Orangerie beim Schloß Schönbrunn stehen Workshops, Vorträge und Diskussionen zu Tierschutz in all seinen Aspekten. Drei Themenblöcke sollen dabei behandelt werden: Lebensräume, Ernährung und Wirtschaft.

Belvedere Wien

„Ziel des Gipfels ist es zu schauen, wie steht es derzeit um den Tierschutz, und wo spielt er überall eine Rolle. Es geht auch um Fragen wie: Wo muss man nachsteuern, was ist jetzt wichtig zu entscheiden, damit es in zehn Jahren eine bessere Welt für Tiere gibt“, so Organisator und Stiftungspräsident der Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ Heli Dungler.

Künstler Ai Weiwei auf der Rednerliste

Der Gipfel ist durchaus prominent besetzt: Bundespräsident Alexander Van der Bellen hält die Eröffnungsrede, auf der Rednerliste steht etwa Vytenis Andriukaitis, EU-Kommissar für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit oder Wissenschafter Raj Patel, der über die „Erde für uns alle“ sprechen wird. Mit dem chinesischen Künstler Ai Weiwei ist ein eher ungewöhnlicher Gast geladen.

„Ai Weiwei ist auf unsere Arbeit aufmerksam gemacht worden, weil wir Tiere aus Krisengebieten geholt haben - etwa aus den Zoos von Mossul und Aleppo. Als wir sie an sichere Plätze gebracht haben, ist uns Ai Weiwei mit seiner Kamera über den Weg gelaufen“, so Dungler. Deshalb habe er gerne eingewilligt, den Gipfel zu besuchen und seine Sicht als Künstler und Dokumentarfilmer einzubringen.

Von „clean meat“ bis Konsumentenvertrauen

Die Themen sind laut Dungler breit gespannt: Es geht genauso um den Konflikt zwischen Lebensraum für Wildtiere und Futter für Nutztiere, etwa Urwälder, die für die Futtermittelproduktion abgeholzt werden. Beim Panel Ernährung stehen ethische Fragen im Vordergrund, aber es wird etwa auch über Protein aus Insekten und künstliches Fleisch, so genanntes „clean meat“ aus dem Labor gesprochen. Beim Thema Wirtschaft geht es unter anderem darum, worauf Konsumenten heute und künftig wert legen.

Links: