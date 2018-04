Kopfschuss-Prozess: Urteil erwartet

Weil er einen Bekannten mit einem Kopfschuss getötet haben soll, steht ein 28-Jähriger heute vor Gericht - wieder. Denn in dem spektakulären Fall wurde der Angeklagte im November von den Geschworenen einstimmig freigesprechen.

Die drei Berufsrichter setzten diesen Wahrspruch allerdings wegen Irrtums der Laienrichter aus. Nun wird vor einem neu zusammengesetzten Schwurgerichtshof erneut verhandelt - mehr dazu in Kein Urteil nach Kopfschussprozess.

Doch auch diesmal könnte es beim Prozess Probleme geben. Ein Geschworener ist möglicherweise befangen - das glauben zumindest die Verteidiger des Angeklagten. Denn der Laienrichter ist Journalist und hatte nur wenige Stunden nach der Bluttat im vergangenen April über diesen Fall berichtet.

Bilder vom Tatort in Wien-Brigittenau

Weil er polizeiinterne Informationen hatte, sind die Anwälte der Ansicht, er wäre nicht unvoreingenommen und damit nicht unparteiisch. Sollte das Gericht diesen Antrag annehmen, würde ein Ersatzgeschworener nachrücken - mehr dazu in Kopfschuss-Prozess: Geschworener befangen?.

Mehrere Widersprüche

Der 28-jährigen Angeklagte wird beschuldigt, am 16. April 2017 in Wien-Brigittenau, einen 26-Jährigen auf der Straße erschossen zu haben. Im Prozessverlauf hat es jedoch widersprüchliche Aussagen gegeben. Während die Zeugen geschildert haben, Täter und Opfer wären sich zum Zeitpunkt der Schussabgabe gegenüber gestanden, sind die zwei Gutachter überzeugt, das Opfer wäre mit zur Abwehr erhobenem rechten Arm am Boden gelegen und in dieser Position erschossen worden - mehr dazu in Prozess um Kopfschuss: „Wollte das nicht“.

