Gastherme defekt: Familie atmete CO-Gas ein

Wegen einer defekten Gastherme hat in einer Wohnung in der Heiligenstädter Straße in Döbling eine Familie gefährliches Kohlenmonoxid (CO) eingeatmet. Als ein Familienmitglied duschen ging, wurde allen plötzlich schlecht.

Die Familie klagte auch über Kopfweh, sodass sie die Wiener Berufsrettung alarmierten. Das CO-Gerät der Einsatzkräfte schlug an, sagte Sprecher Andreas Huber.

Zahlreiche Einsatzkräfte

Der 44-jährige Vater, die 42-jährige Mutter und die neunjährige Tochter wurden von der Rettung ins Freie gebracht und die Feuerwehr alarmiert. Die defekte Therme wurde von den Wiener Netzen gesperrt, die Feuerwehr belüftete die Wohnung. Auch die Nachbarwohnungen wurden kontrolliert, ob das gefährliche Gas nicht eingedrungen war, sagte Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl.

Die Familie wurde zur Abklärung ins Krankenhaus gebracht. Die Rettung war mit dem Katastrophenzug und zwei Rettungsautos im Einsatz.

Links: