Naked Lunch und Kreisky beim Popfest

Die neunte Ausgabe des Wiener Popfests am Karlsplatz findet vom 26. bis 29. Juli statt. Erste Acts sind jetzt fixiert. Mit dabei sind unter anderem Aivery, Felix Kramer, Farce, Kreisky und Naked Lunch.

Die Musikerinnen von den Dives sowie Rapperin Mavi Phoenix oder die Akkordeonistin Alicia Edelweiss sind ebenfalls mit dabei. Für das bei freiem Eintritt gebotene Programm zeichnen die Musikjournalistin Katharina Seidler und der Musiker Nino Mandl - alias Der Nino aus Wien - als Kuratoren-Team verantwortlich. Naked Lunch, Dives und Mavi Phoenix werden die Eröffnungsnacht auf der Seebühne am Teich vor der barocken Karlskirche bestreiten.

Simon Brugner

Knapp 60 Austro-Live-Acts

Mit dabei sind in weiterer Folge neben Kreisky, die mit ihrem neuen Album „Blitz“ derzeit touren, das Grunge-Trio Aivery und die Wiener Hip-Hop-Combo Kreiml & Samurei. Zu den eher neuen Namen im heimischen Pop gehören die Akkordeonistin Alicia Edelweiss, der Liedermacher Felix Kramer oder die Rapperin AliceD. Sie werden so wie der Elektroniker Jung An Tagen und die Sängerin Farce ihr Popfest-Debüt geben.

Zu den insgesamt rund 60 auftretenden Austro-Live-Acts bietet das Popfest in Kooperation mit mica-Music Austria wieder ein Rahmenprogramm mit Live-Showcases und auch Diskussionen. Das vollständige Programm des neunten Popfests wird Ende Juni vorgestellt.

60.000 feierten im Vorjahr mit

Im Vorjahr kamen rund 60.000 Besucher zu dem viertägigen Festival am und rund um den Karlsplatz. Den größten Andrang verzeichneten die Veranstalter am Freitag- und am Samstagabend: Es standen Der Nino aus Wien und Ankathie Koi auf der Bühne - mehr dazu in 60.000 Besucher beim Popfest.

